  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

حجاج هرمزگانی از فرودگاه شیراز باز می‌گردند

حجاج هرمزگانی از فرودگاه شیراز باز می‌گردند

بندرعباس- مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: حجاج هرمزگانی امسال از فرودگاه شیراز به کشور باز می‌گردند و به صورت زمینی از شیراز به هرمزگان منتقل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی اظهار کرد: با توجه به ادامه تعطیلی فرودگاه‌های هرمزگان از زمان جنگ تحمیلی سوم، حجاج هرمزگانی با پنج پرواز از جده به شیراز منتقل خواهند شد.

وی گفت: امسال ۶۵۰ نفر از هرمزگان در پنج کاروان برای حج تمتع اعزام شده‌اند.

دهقانی افزود: ۳۹۸ تن از زائران هرمزگانی خانم و ۲۵۲ تن آقایان هستند.

وی گفت: زائران هرمزگانی از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت به صورت زمینی به زاهدان و از آنجا با ۳ پرواز به مدینه منتقل شدند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: زائران هرمزگانی پیش از حضور در مکه، هفت روز در شهر مدینه حضور داشتند.

کد مطلب 6852525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها