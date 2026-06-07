به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی اظهار کرد: با توجه به ادامه تعطیلی فرودگاه‌های هرمزگان از زمان جنگ تحمیلی سوم، حجاج هرمزگانی با پنج پرواز از جده به شیراز منتقل خواهند شد.

وی گفت: امسال ۶۵۰ نفر از هرمزگان در پنج کاروان برای حج تمتع اعزام شده‌اند.

دهقانی افزود: ۳۹۸ تن از زائران هرمزگانی خانم و ۲۵۲ تن آقایان هستند.

وی گفت: زائران هرمزگانی از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت به صورت زمینی به زاهدان و از آنجا با ۳ پرواز به مدینه منتقل شدند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: زائران هرمزگانی پیش از حضور در مکه، هفت روز در شهر مدینه حضور داشتند.