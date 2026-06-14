به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در گفت‌وگویی در تشریح ارتقاء آمادگی‌های این نیرو پس از آتش‌بس در جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: امروز در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هر آنچه از تجهیزات، سامانه‌ها، تاکتیک، مراکز فرماندهی و کنترل، زیرساخت‌های ارتباطی و بخش‌های اطلاعاتی در اختیار داریم، کاملاً ایرانی است.

امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر اینکه این دستاوردها با تکیه بر دانش ۱۰۰ درصد بومی و با استفاده از توان مردان و دانشمندان غیور ایران اسلامی تهیه شده است، افزود: ممکن است مشکلات یا ضعف‌هایی نیز وجود داشته باشد، اما دانشمندان و متخصصان پدافند هوایی ارتش با همکاری نزدیک و مستمر با مراکز علمی و پژوهشی کشور، تمام تلاش خود را در جهت رفع نیازها به کار گرفته‌اند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی توان پدافندی کشور خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که هم سامانه‌ها و تجهیزات را متناسب با تهدیدات روز، آماده و به‌روزرسانی کنیم و هم تجهیزاتی که در جریان «جنگ تحمیلی سوم» مورد اصابت دشمن جنایتکار قرار گرفته است، در اسرع وقت جایگزین شود.

وی رمز پویایی نیروی پدافند هوایی را اتکا به توان داخلی دانست و تصریح کرد: وقتی همه تجهیزات بومی باشد، ارتقاء و به‌روزرسانی آن‌ها کاملاً در اختیار خودمان است و متناسب با نیازها تجهیزات را به‌روزرسانی می‌کنیم؛ به این ترتیب، تولید انبوه آن نیز در دست خودمان خواهد بود و در حقیقت نیازمند کسی نیستیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان با قدردانی از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: امروز تمام تلاش‌مان در این جهت است که با کمک مراکز علمی و پژوهشی، تجهیزات خود را متناسب با تهدیدات، روزآمد کنیم و به تولید انبوه برسانیم.