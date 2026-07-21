به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده، ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز اجرای آیین‌نامه بند «پ» ماده ۷ قانون بودجه در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: نظام نوین درآمد-هزینه استان‌ها با بهره‌گیری از الگوهای سیستمی و تلفیق رویکردهای نوین برنامه‌ریزی، زمینه تحقق توسعه متوازن و پایدار را در استان‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: این رویکرد با هدف تمرکززدایی، افزایش اختیارات و مسئولیت‌پذیری استان‌ها و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی طراحی شده و تلاش دارد تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای را متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر استان ساماندهی کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف این نظام، مشارکت مؤثر استان‌ها در تصمیم‌سازی‌های توسعه‌ای است، گفت: این سازوکار زمینه درک مشترک از اهداف برنامه‌ریزی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

فتح‌زاده با تشریح سازوکار این نظام اظهار کرد: در تدوین برنامه‌ها از الگوی سلسله‌مراتبی استفاده می‌شود تا سیاست‌ها با رویکردی آینده‌نگر و بر پایه شاخص‌های بهره‌وری، اهداف عملیاتی و ارزیابی عملکرد تدوین و اجرا شوند.

وی تأکید کرد: اجرای این نظام با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ذی‌نفعان و صاحب‌نظران، ضمن افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، بستر تحقق اهداف توسعه‌ای استان را در چارچوب برنامه‌های مشارکتی فراهم خواهد کرد.