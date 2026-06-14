به گزارش خبرگزاری مهر، فرادید نوشت: فیلسوفان یونان باستان را معمولاً بنیانگذاران فلسفه غرب میدانند. اندیشههای آنان نهتنها در میان فیلسوفان، بلکه در میان همه کسانی که به دنبال درک عمیقتر از زندگی، حقیقت و جایگاه انسان در جهان هستند، همچنان زنده و تأثیرگذار است. گذار تدریجی از توضیحهای اسطورهای به تفکر عقلانی و گسترش سواد و نوشتار، زمینهای فراهم کرد تا این اندیشهها ثبت شوند و نسلهای بعدی از آنها بهره ببرند.
بسیاری از گفتههای فیلسوفان یونانی، تنها در چند کلمه، پرسشهایی بسیار بزرگ درباره واقعیت، شناخت، اخلاق، آزادی و معنای زندگی مطرح میکنند. این جملات کوتاه، حاصل قرنها تأمل فلسفی هستند و هنوز هم میتوانند دیدگاه ما نسبت به جهان و خودمان را دگرگون کنند. در ادامه با ده مورد از تأملبرانگیزترین نقلقولهای فیلسوفان یونان باستان و معنای آنها آشنا میشویم.
۱. هیچ انسانی دو بار در یک رودخانه قدم نمیگذارد؛ زیرا نه آن رودخانه همان رودخانه است و نه آن انسان همان انسان «هراکلیتوس»
هراکلیتوس افسوسی (حدود ۵۳۵ تا ۴۷۵ پیش از میلاد) به دلیل سبک نوشتار دشوار و رازآلود خود لقب فیلسوف تاریک را گرفته بود. محور اصلی اندیشه او مفهوم «همهچیز در جریان است» بود؛ یعنی جهان پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. معنای این جمله آن است که هیچ چیز در جهان ثابت باقی نمیماند. آبی که لحظهای پیش در رودخانه بود، در لحظه بعد جریان یافته و جای خود را به آب دیگری داده است. خود انسان نیز مدام از نظر اندیشه، احساس و تجربه تغییر میکند. زمان بازنمیگردد و جهان هر لحظه در حال نو شدن است.
۲. تنها خرد واقعی این است که بدانی هیچ نمیدانی «سقراط»
سقراط، بنیانگذار روش مشهور سقراطی، از پرسشهای پیدرپی برای بررسی عقاید و آشکار کردن پیشفرضهای پنهان استفاده میکرد. او معتقد بود انسان باید هر باور و دانشی را مورد پرسش قرار دهد تا بتواند به شناختی عمیقتر دست یابد. راز این جمله در فروتنی فکری آن نهفته است. هنگامی که گمان میکنیم همه پاسخها را میدانیم، دیگر جایی برای یادگیری باقی نمیماند. پذیرش ناآگاهی، آغاز راه جستوجوی حقیقت و رسیدن به خرد است.
۳. اگر بیمعنایی و پوچی وجود نداشت، خرد نیز وجود نداشت «آنتیستنس»
آنتیستنس (حدود ۴۴۵ تا ۳۶۵ پیش از میلاد)، شاگرد سقراط و بنیانگذار مکتب کلبی، زندگی ساده و دوری از تجملات را تبلیغ میکرد. او باور داشت انسان باید نیازهای واقعی خود را بشناسد و از وابستگی به شهرت و ثروت فاصله بگیرد. منظور او از این جمله آن است که ما ارزش خرد را تنها زمانی درک میکنیم که در برابر آن، بیخردی و رفتارهای پوچ را ببینیم. از نگاه آنتیستنس، دلبستگی افراطی به قدرت، شهرت و لذتهای مادی نمونهای از این پوچی است که در تضاد با زندگی خردمندانه قرار میگیرد.
۴. هیچ چیز جز اتمها و فضای خالی وجود ندارد؛ هر چیز دیگر صرفاً عقیده است «دموکریتوس»
دموکریتوس (حدود ۴۶۰ تا ۳۷۰ پیش از میلاد) یکی از مهمترین فیلسوفان پیشاسقراطی و بنیانگذار نظریه اتمی جهان بود. او به دلیل روحیه شاد و خوشبینانهاش به فیلسوف خندان شهرت داشت و خرد را با آرامش و شادی درونی پیوند میداد. او معتقد بود واقعیت بنیادی جهان از اتمها و فضای خالی تشکیل شده است و ویژگیهایی مانند رنگ، طعم، احساس و حتی بسیاری از داوریهای انسانی حاصل برداشت ذهن ما از تعامل اتمها هستند. این دیدگاه پرسشی عمیق درباره تفاوت میان واقعیت و ادراک انسان مطرح میکند.
۵. نخست از خود بپرس میخواهی چه کسی باشی، سپس آنچه لازم است انجام بده «اپیکتتوس»
برخلاف بسیاری از فیلسوفان یونانی، اپیکتتوس زندگی خود را در بردگی آغاز کرد. او بعدها آزاد شد و به یکی از مهمترین آموزگاران فلسفه رواقی تبدیل شد. با وجود ناتوانی جسمی و لنگ بودن پایش، زندگیاش نمونهای از پایداری و خویشتنداری رواقی بود.
این سخن تأکید میکند که انسان نباید بدون هدف و آگاهی در زندگی حرکت کند. ابتدا باید ارزشها و مسیر زندگی خود را انتخاب کند و سپس با نظم و پشتکار در جهت آن گام بردارد. از نظر اپیکتتوس، آزادی حقیقی در کنترل رفتار و واکنشهای خود نهفته است.
۶. ما همان چیزی هستیم که بارها انجام میدهیم؛ پس «برتری» یک عمل نیست، بلکه یک عادت است «ارسطو»
ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ پیش از میلاد)، شاگرد افلاطون و آموزگار اسکندر مقدونی، یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان تاریخ بود. او باور داشت بزرگی و موفقیت نتیجه یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه از مجموعه رفتارها و انتخابهای روزمره انسان شکل میگیرد. این جمله یادآوری میکند که شخصیت و تواناییهای ما حاصل عادتهایی هستند که هر روز تکرار میکنیم. موفقیت پایدار نه با اقدامات پراکنده، بلکه با نظم، تمرین و استمرار به دست میآید.
۷. کسی که بیشترین دارایی را دارد، همان کسی است که به کمترین چیزها قانع است «دیوژن»
دیوژن اهل سینوپ، فیلسوف مشهور مکتب کلبی در سده چهارم پیش از میلاد، زندگی بسیار سادهای را انتخاب کرد و با کمترین امکانات ممکن زندگی میکرد تا نشان دهد انسان برای خوشبختی به ثروت و تجمل نیازی ندارد. این گفته بیانگر یکی از اصول اصلی فلسفه کلبی است: خواستههای بیپایان انسان او را اسیر میکنند. هرچه انسان بیشتر به دنبال جمعآوری ثروت و قدرت باشد، میل او پایان نمییابد. رهایی زمانی به دست میآید که فرد بتواند به آنچه دارد رضایت دهد.
۸. هیچ انسانی آزاد نیست، اگر نتواند بر خود فرمان براند «فیثاغورس»
فیثاغورس ساموسی بیشتر به خاطر قضیه مشهور ریاضی شناخته میشود، اما او همچنین یک فیلسوف و رهبر فکری بود که پیروانش احترام زیادی برای او قائل بودند. این جمله نشاندهنده اهمیت خویشتنداری در اندیشه اوست. از دید فیثاغورس، کسی که اسیر امیال، ترسها و خواستههای جسمانی خود باشد، هرگز آزاد نیست. آزادی واقعی زمانی حاصل میشود که عقل بتواند بر غرایز و خواستههای انسان فرمانروایی کند.
۹. اگر اسبها، گاوها یا شیرها دست داشتند و میتوانستند مانند انسانها نقاشی کنند، خدایان را به شکل خودشان میکشیدند «گزنوفانس»
گزنوفانس کولوفونی در قرن ششم پیش از میلاد متوجه شد که خدایان متعدد اسطورههای یونانی بسیار شبیه انسانها هستند؛ هم از نظر ظاهر و هم از نظر ویژگیهای اخلاقی. به همین دلیل او را یکی از نخستین متفکران نقاد در حوزه الهیات میدانند. این جمله نوعی طنز فلسفی است که نشان میدهد انسانها اغلب جهان و حتی خدا را بر اساس تصویر و تجربه خود تصور میکنند. اگر حیوانات نیز توانایی آفرینش مفهوم خدا را داشتند، احتمالاً خدایان خود را شبیه به خویش میساختند. این سخن محدودیت دیدگاه انسانی در شناخت حقیقت را آشکار میکند.
۱۰. ماهیت خدا دایرهای است که مرکز آن همهجاست و محیط آن هیچجا نیست «امپدوکلس»
امپدوکلس اهل آکراگاس (حدود ۴۹۰ تا ۴۳۰ پیش از میلاد) برخلاف فیلسوفان کلبی، شخصیتی نمایشی و پرزرقوبرق داشت و گفته میشود جامههای ارغوانی، کمربند طلایی و صندلهای برنزی میپوشید. او بیش از هر چیز به دلیل نظریه چهار عنصر بنیادین یعنی خاک، آب، هوا و آتش شناخته میشود. در این جمله، امپدوکلس تصویری استعاری از الوهیت و جهان ارائه میکند. در یک دایره معمولی، مرکز نقطهای مشخص دارد، اما او جهان الهی را دایرهای میداند که مرکز آن در همه جا حضور دارد و مرزی ندارد. این دیدگاه بیانگر جهانی بیکران است که امر الهی در همه اجزای آن حضور دارد، نه در مکانی دور و جدا از جهان.
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