ارسال ۲۲۰ اثر به رویداد استانی حماسه «ما و خیابان» خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مقامی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی رویداد روایت حماسه «ما و خیابان» اظهار کرد: در ۱۰۵شب گذشته جریان مردمی در کف خیابان ها و میادین شهرها و روستاهای استان اتفاق افتاده که قرار است با تولید آثاری، روایت این حضور در قالب اولین رویداد استانی حماسه«ما و خیابان» ثبت شود.

وی بیان کرد: در این راستا در مرحله اول این رویداد، روایت های مورد نظر از وقایع مربوط به حضور حماسی مردم استان از پنج اردیبهشت تا ۲۰ تیرماه سال جاری جمع آوری می شود.

مقامی با اشاره به ارسال بیش از ۲۲۰ اثر از بیرجند برای شرکت در این رویداد استانی، تاکید کرد: حماسه سازی مردم در خصوص پرچم ایران، به عنوان نمادی مقدس در بین افراد جامعه مطرح شده است.

وی با بیان این که از شهرستان های استان هنوز اثری در این زمینه ارسال نشده است، افزود: مرحله دوم این روایت هم ، با موضوع روایت پیشرفت استان در دوران جنگ برگزار خواهد شد.

مسئول واحد ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان جنوبی هم در این باره گفت: از سال ۱۴۰۰ انجام سه پروژه ادبیات پیشرفت، سلامت و نرجس را در حوزه هنری استان شروع کرده ایم.

فاطمه یعقوبی تصریح کرد: در راستای رویداد استانی روایت حماسه«ما و خیابان» بعد از اختتامیه، دوره روایت نویسی با حضور محمد مهدی رحیمی یکی از راویان کشوری برگزار خواهد شد و علاقمندان به شرکت در آن می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

وی تاکید کرد: آثار ارسالی به این رویداد باید دارای تاریخ و سندیت باشد و هر روز یک یا دو روایت در کانال مربوط منتشر می شود.