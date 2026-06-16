قرارداد تأمین ۱۰۷۱ واگن متروی جدید نهایی شد

سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به وضعیت طرح رایگانسازی حملونقل عمومی اظهار کرد: در مقطعی و بهویژه در دهه پایانی ماه محرم، حملونقل عمومی بهصورت مقطعی رایگان شد و تلاش شد این موضوع در قالب طرحی دائمیتر در شورای شهر دنبال شود، اما این پیشنهاد با مخالفت بخشی از اعضای شورا مواجه شد و به حد نصاب لازم نرسید.
وی افزود: در حال حاضر تلاشها برای رایزنی و ارائه طرحی جدید در جریان است تا بتوان ضمن پوشش نقاط ضعف طرح قبلی، زمینه جلب نظر اکثریت اعضای شورا فراهم شود و این موضوع مجدداً در صحن شورا مطرح گردد.
پیگیری برای تصویب طرح جدید در شورا
آقامیری با بیان اینکه هدف مدیریت شهری ارائه خدمات بهتر به شهروندان است، گفت: تلاش میشود در قالب طرحی جدید یا بازنگریشده، پیشنهاد رایگانسازی حملونقل عمومی دوباره مطرح شود تا در صورت همراهی اعضای شورا، به مرحله اجرا برسد.
وی تأکید کرد: رویکرد اصلی، ارائه طرحی کارشناسی و قابل اجراست که هم منافع مردم را تأمین کند و هم مورد پذیرش اکثریت اعضای شورا قرار گیرد.
ورود واگنها و توسعه ناوگان مترو
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران همچنین به موضوع توسعه ناوگان حملونقل عمومی اشاره کرد و گفت: بخشی از ناوگان شامل ۵۱ دستگاه اتوبوس و ۱۴ واگن مترو قرار بود سال گذشته وارد کشور شود، اما به دلیل شرایط خاص و مشکلات ناشی از وضعیت منطقه، این فرآیند با تأخیر مواجه شد.
وی افزود: در حال حاضر موضوع ورود این ناوگان در حال پیگیری است و با بهبود شرایط، روند انتقال و بهرهبرداری از آنها از سر گرفته خواهد شد.
آقامیری ادامه داد: علاوه بر این، قرارداد تأمین ۱۰۷۱ واگن مترو نیز نهایی شده و قرار است این واگنها بهصورت مرحلهای طی حدود سه تا سهونیم سال وارد شبکه حملونقل ریلی کشور شوند.
هدف؛ تقویت حملونقل عمومی تهران
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه ناوگان مترو و تقویت حملونقل عمومی از اولویتهای مدیریت شهری است و اجرای این طرحها میتواند نقش مهمی در بهبود خدمات شهری و کاهش فشار ترافیکی در تهران داشته باشد.
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