علیرضا شیخ طاهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه واردات ریلی واگنهای مترو از چین به ایران منتفی شد، اظهار کرد: واگنها با توجه به ابعاد تنها قابلیت جابجایی با کانیتنر را دارند و از لحاظ فنی جابجایی آن به صورت ریلی امکانپذیر نیست.
مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران با تأکید بر اینکه روشهای مختلفی را برای واردات واگنها بررسی کردیم، یادآور شد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، تنها راه امکانپذیر برای انتقال دریایی و به وسیله کشتی است.
وی با بیان اینکه به موازات ۶۳۰ دستگاه واگن وارداتی ۱۱۳ واگن نیز در داخل کشور تولید میشود، خاطرنشان کرد: سقف داخلیسازی واگن ملی ۸۵ درصد است که ما باید به آن دست یابیم. دو قطار که تاکنون تولید شده حدود ۶۰ درصد داخلیسازی شده است.
شیخ طاهری همچنین تصریح کرد: ۶۳۰ دستگاه واگن وارداتی نیز بخش داخلیسازی دارد و اینگونه نیست که تمام این دستگاهها در چین تولید شود. نزدیک به ۶۰ درصد از این واگنها نیز داخلیسازی خواهد شد و سقف داخلیسازی آن ۵۵ درصد خواهد بود.
مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران با بیان اینکه روند داخلیسازی واگنهای وارداتی از زمان ورود این واگنها به کشور آغاز خواهد شد، گفت: در این بخش در ابتدا واگنهای ساخته شده وارد کشور میشود، سپس قطارهای نیمه ساخته وارد خواهد شد و در نهایت واگنها کاملاً در ایران تولید خواهد شد.
وی با اعلام اینکه براساس توافقات با چین قرار بر این شد که ساخت رامهای مترو تداوم داشته باشد، تصریح کرد: ایران در شرایط جنگی قرار دارد اما در چین مشکلی برای تولید وجود ندارد. کمااینکه دو رام قطار تکمیل و آماده انتقال و بر اساس تعهدات رامهای بعدی نیز در حال ساخت است.
نظر شما