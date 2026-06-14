سکانداران دارو در ادوار مختلف گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نشست مشترک مدیران فعلی و رؤسای اسبق سازمان غذا و دارو با هدف بهرهگیری از تجربیات مدیریتی و بررسی مسائل و چالشهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد.
در این نشست، مهمترین موضوعات مرتبط با تولید و تأمین دارو، وضعیت زنجیره تأمین، روند تخصیص ارز، مدیریت ذخایر راهبردی و راهکارهای پیشگیری از بروز کمبودهای دارویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شرکتکنندگان با اشاره به شرایط موجود صنعت دارو، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ پایداری تولید و تأمین دارو تأکید کردند. همچنین چالشهای ناشی از افزایش هزینههای تولید، تأمین مواد اولیه و تأثیر آن بر تداوم تولید برخی اقلام دارویی از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
در ادامه، موضوع تأمین و تخصیص بهموقع ارز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین دارو مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مرتبط برای تسهیل فرآیندهای تأمین و جلوگیری از بروز اختلال در دسترسی به دارو تأکید کردند.
وضعیت ذخایر دارویی کشور، نحوه مدیریت کمبودها و اولویتبندی تأمین داروهای حیاتی و نجاتبخش نیز از دیگر محورهای این نشست بود.
شرکتکنندگان با تأکید بر اهمیت رصد مستمر بازار دارویی، بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ذخایر راهبردی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین سلامت تأکید کردند.
شفافیت در فرآیندهای تأمین و توزیع، تقویت نظامهای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و تجربیات مدیریتی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.
حاضران بر اهمیت استفاده از دادههای دقیق و اطلاعات بهروز برای تصمیمگیری مؤثر و مدیریت چالشهای پیشرو تأکید کردند.
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