به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در آیین افتتاحیه رویداد محرم و عاشورا در آیینه اسناد وزارت امور خارجه اظهار داشت: در ابتدا لازم می‌دانم از برگزارکنندگان این رویداد ارزشمند و همکاران وزارت امور خارجه تشکر کنم. بررسی اسناد و منابع تاریخی اهمیت بسیار زیادی دارد، چراکه اسناد، برخلاف بسیاری از روایت‌های مکتوب، اطلاعاتی دقیق و مستند درباره زمان، موضوع و زمینه وقوع رویدادها در اختیار ما قرار می‌دهند.

وی عنوان کرد: گاهی در فرآیند تولید کتاب و سایر آثار مکتوب، اطلاعاتی به‌صورت ناخواسته دچار تغییر یا خطا می‌شود، اما سند تاریخی، به دلیل ارتباط مستقیم با یک رویداد و برخورداری از تاریخ و زمینه مشخص، می‌تواند منبعی قابل اتکا برای شناخت دقیق‌تر گذشته باشد.

وی گفت: اسناد مرتبط با قیام عاشورا و بازتاب آن در نقاط مختلف جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آنچه در این اسناد بیش از هر چیز قابل توجه است، ابعاد فراملی و جهانی پیام عاشورا است؛ پیامی که تنها به مسلمانان محدود نمی‌شود و برای همه آزادگان و عدالت‌خواهان جهان معنا و اهمیت دارد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی گفت: عاشورا پیام آزادی، عدالت، وحدت، برادری و ایستادگی در برابر ظلم است. این پیام در سرزمین‌های مختلف اسلامی و حتی فراتر از جهان اسلام بازتاب یافته و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در میان ملت‌ها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف، جایگاهی کم‌نظیر دارد.

وی ادامه داد: در جهان اسلام، مسلمانان شیعه و اهل سنت و حتی پیروان دیگر مذاهب، ارادت ویژه‌ای به خاندان اهل‌بیت (ع) دارند. نمونه‌های فراوانی از این ارادت را می‌توان در کشورهای مختلف مشاهده کرد؛ از جمله در مصر، که با وجود پیشینه تاریخی و جایگاه ویژه خود در جهان عرب، محبت و احترام به اهل‌بیت (ع) در میان مردم این کشور جایگاه ویژه‌ای دارد.

امیرخانی بیان کرد: پیام عاشورا می‌تواند زمینه‌ساز اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان باشد. از همین رو، هر آنچه موجب تفرقه و اختلاف میان مسلمانان شود، با روح و پیام عاشورا سازگار نیست و باید از آن پرهیز کرد.

وی افزود: جایگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تنها محدود به کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه نیست، بلکه ایشان در سراسر جهان مورد توجه و احترام آزادگان، عدالت‌خواهان و انسان‌های حقیقت‌جو قرار دارند. این جایگاه کم‌نظیر، نشان‌دهنده ظرفیت جهانی پیام عاشورا است.

وی در پایان گفت: از وزیر امور خارجه و همکاران وی برای برگزاری این رویداد ارزشمند تشکر می‌کنم. امیدوارم فرصتی فراهم شود تا همه عزیزان از نمایشگاه اسناد مرتبط با محرم و عاشورا بازدید کنند و از این گنجینه ارزشمند تاریخی بهره ببرند.