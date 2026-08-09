تشریح قوانین دوپینگ برای تیم ملی پارادوومیدانی زنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی فدراسیون پارادوومیدانی، در این جلسه که توسط کمیته پزشکی فدراسیون و با هدف ارتقای سطح آگاهی ورزشکاران و کادرفنی تیم ملی بانوان برگزار شد، مباحث مرتبط با قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ، مواد و روشهای ممنوعه و اهمیت رعایت اصول ورزش پاک مورد بررسی قرار گرفت.
مهیار مرتضوی، سرپرست کمیته پزشکی فدراسیون، در این نشست توضیحاتی درباره فهرست مواد ممنوعه، داروها و مکملها و ضرورت مشورت با پزشک پیش از مصرف هرگونه دارو یا مکمل ارائه کرد و بر اهمیت افزایش آگاهی ملیپوشان نسبت به قوانین ضد دوپینگ و مسئولیت ورزشکاران در قبال موادی که وارد بدن خود میکنند تأکید شد.
در پایان این جلسه، بر تداوم برنامههای آموزشی و پزشکی با هدف پیشگیری از دوپینگ و فراهم کردن شرایط مناسب برای اعزام پاک و موفقیت تیم ملی پارادوومیدانی بانوان به بازیهای پاراآسیایی ناگویا تأکید شد.
در آستانه اعزام تیم ملی پارادوومیدانی زنان به بازی های پاراآسیایی، قوانین دوپینگ و مبارزه با آن برای اعضای این تیم تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی فدراسیون پارادوومیدانی، در این جلسه که توسط کمیته پزشکی فدراسیون و با هدف ارتقای سطح آگاهی ورزشکاران و کادرفنی تیم ملی بانوان برگزار شد، مباحث مرتبط با قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ، مواد و روشهای ممنوعه و اهمیت رعایت اصول ورزش پاک مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما