خرید ۲۴۴ هزار تن گندم به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایلام

اصغر باباخانی در در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان، اظهار داشت: از اردیبهشت ماه امسال تاکنون، ۲۴۴ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۱۲ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است و این میزان خرید، نشان از تولید مطلوب و کیفیت مناسب گندم در استان دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون طی سه مرحله، ۵۸۷۴ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، افزود: زمان تحویل گندم، در میزان و درصد پرداخت مطالبات بسیار مؤثر بوده است و کشاورزانی که زودتر نسبت به تحویل گندم اقدام کرده‌اند، درصد پرداخت بیشتری داشته‌اند و در حوزه جنوبی استان، تا ۷۲ درصد پرداخت انجام شده است و در حوزه شمالی نیز به دلیل دیرتر انجام شدن برداشت، تا ۳۸ درصد پرداخت صورت گرفته است.

مدیرکل غله استان ایلام با اشاره به اینکه اولین پرداختی هر کشاورز حدود ۴۰ درصد از قیمت گندم تحویلی است، تصریح کرد: پیگیری‌های لازم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است و امیدواریم تا پایان مرداد ماه، شاهد پرداخت مابقی مطالبات باشیم و همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت به کشاورزان سراسر کشور آماده شده است که با تحقق آن، میانگین پرداخت در استان نیز افزایش خواهد یافت.

وی در پایان با قدردانی از همکاری کشاورزان در فرآیند خرید تضمینی، خاطرنشان کرد: خرید گندم از کشاورزان تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت و با تخصیص اعتبارات جدید، مابقی مطالبات گندمکاران به تدریج پرداخت خواهد شد و امیدواریم با این اقدامات، شاهد رضایت بیشتر کشاورزان و رونق تولید در بخش کشاورزی باشیم.