سقوط تاریخی ذخایر نفت خام آمریکا؛ هفده هفته کاهش پیاپی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های رسمی انرژی، بازار نفت شاهد یک رکورد تاریخی در کاهش ذخایر استراتژیک و تجاری آمریکا است. این کشور برای هفدهمین هفته متوالی با افت موجودی نفت خام مواجه شده که طولانی‌ترین دوره کاهش هفتگی در تاریخ ثبت‌شده این کشور محسوب می‌شود و رکورد ۱۶ هفته‌ای سال ۲۰۲۱ را شکسته است.

از ابتدای ماه آوریل، مجموع ذخایر نفت خام آمریکا حدود ۱۶۶ میلیون بشکه کاهش یافته و به سطح ۷۱۲ میلیون بشکه رسیده است که پایین‌ترین رقم از مارس ۱۹۸۴ به شمار می‌رود. در همین حال، ذخایر استراتژیک نفت (SPR) نیز با کاهشی ۱۱۱ میلیون بشکه‌ای به ۳۰۵ میلیون بشکه رسیده که از فوریه ۱۹۸۳ بی‌سابقه بوده است.

علاوه بر ذخایر استراتژیک، موجودی نفت خام تجاری آمریکا نیز برای ده هفته متوالی روند نزولی داشته که با رکورد سال ۲۰۱۸ برابری می‌کند. کارشناسان بازار انرژی معتقدند این تخلیه گسترده ذخایر، یکی از شاخص‌های حیاتی برای ارزیابی شکاف عرضه و تقاضا است. تحلیلگران تأکید دارند که این روند نزولی، با ترکیب داده‌های تولید داخلی، آمار واردات و صادرات و میزان فعالیت پالایشگاهی، نمایانگر وضعیت اضطراری در امنیت عرضه انرژی ایالات متحده است که می‌تواند بر تعادل قیمت‌های جهانی نفت در ماه‌های پیش رو تأثیرگذار باشد.