هشدار بانک جهانی درباره سقوط رشد اقتصاد جهانی به کمترین حد پس از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک جهانی؛ گزارش چشمانداز اقتصادی جهان بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۶، تشدید درگیریها در خاورمیانه و اختلال در مسیرهای تجارت انرژی، اقتصاد جهانی را در معرض یک شوک بزرگ قرار داده است که پیامدهای آن بهویژه برای کشورهای واردکننده انرژی و اقتصادهای در حال توسعه بسیار سنگین خواهد بود.
توقف و اختلال شدید در تردد کشتیها از تنگه هرمز، بازارهای جهانی کالا بهویژه نفت خام، گاز طبیعی مایع و کودهای شیمیایی را با اختلالات عظیمی مواجه کرده است. بر اساس پیشبینی این نهاد، قیمت نفت خام برنت با ۳۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به میانگین ۹۴ دلار در هر بشکه در سال جاری میلادی میرسد و قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز به دلیل کاهش دسترسی جهانی به گاز مایع حدود ۳۰ درصد افزایش مییابد. همچنین قیمت کودهای شیمیایی به دلیل سهم ۲۰ درصدی منطقه خلیج فارس از صادرات آن و افزایش قیمت گاز با جهش ۳۸ درصدی مواجه خواهد شد.
رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد سقوط خواهد کرد که پایینترین میزان از زمان همهگیری کرونا محسوب میشود. دلیل اصلی این کاهش، افزایش قیمت انرژی، بازگشت تورم جهانی به مرز ۴ درصد، تشدید سیاستهای پولی انقباضی و تضعیف تجارت جهانی است. این شرایط در کنار افزایش بدهی دولتها، خطر ورشکستگی در بازپرداختها را برای کشورهای در حال توسعه افزایش داده است.
همچنین درگیریهای جاری امنیت غذایی در خاورمیانه را بهطور مستقیم تهدید میکند و در صورت تداوم سناریوهای بدبینانه، تا ۷۰ میلیون نفر دیگر به جمعیت درگیر با گرسنگی حاد در جهان افزوده خواهند شد. در این میان، توسعه سرمایهگذاریها در حوزه هوش مصنوعی تنها نقطه روشن برای افزایش بهرهوری در دهه آینده قلمداد میشود. بانک جهانی برای مقابله با پیامدهای فوری این بحران، بسته حمایتی اولیه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری را در نظر گرفته که قابلیت افزایش تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار دارد.
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