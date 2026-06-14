گذر زمان به نفع اسلام است؛ بیداری جهان با فریاد مظلومان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به وعدههای الهی و تحولات جاری جهان، اظهار کرد: وعدههای قرآنی، تفاسیر و روایات برای چنین روزهایی بشارت دادهاند و همانگونه که گفتهاند، رسیدن به پیروزی نیازمند عبور از میان سختیها و آزمایشهاست. اگر غیر از این باشد، حقیقت امور به کمال نمیرسد.
وی با بیان اینکه امروز شاهد تغییر بینشها در ایران، منطقه و حتی جهان هستیم و این تحولات، آثار وضعی مصیبتها و حوادثی است که رخ میدهد، افزود: همانگونه که خون مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) طی ۱۴۰۰ سال گذشته چراغ هدایت حقطلبان بوده است، از این پس نیز همین مسیر ادامه خواهد داشت و این آزمایشهای الهی امری اجتنابناپذیر است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان برخی نقلها از بزرگان و اولیای الهی، گفت: بسیاری از حوادث و رخدادها دارای ظاهری تلخ هستند، اما در پس این ظاهر، حکمت و باطنی نهفته است که وقتی انسان به آن آگاه شود، تحمل مصیبتها برایش آسانتر خواهد شد.
آیتالله عبادی با استناد به آیه شریفه «ما أَصابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاّ فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها»، تأکید کرد: هیچ حادثهای اتفاقی نیست و همه امور بر اساس حکمت الهی و تقدیر الهی رقم میخورد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به نقلهایی از علما درباره توجهات حضرت ولیعصر(عج) و هدایتهای الهی، بیان کرد: همه این امور نشان میدهد که حوادث عالم تنها بر اساس محاسبات ظاهری نیست و در کنار ظواهر، امدادها و عنایات غیبی نیز وجود دارد.
آیتالله عبادی با اشاره به انتخاب رهبر معظم انقلاب پس از ارتحال امام خمینی(ره) گفت: ظاهر مسئله بر اساس قانون، ضوابط و رأی خبرگان رهبری است، اما در باطن، این امر از پشتوانهای الهی و غیبی برخوردار بوده و همین عنایات الهی، مسیر انقلاب اسلامی را حفظ کرده است.
وی با تأکید بر اینکه گذر زمان به نفع اسلام و انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: همان جملهای که امام راحل فرمودند «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود»، امروز از یک حرکت فردی و محدود به موجی جهانی تبدیل شده است و فریاد مظلومان، گوش جهان را بیدار کرده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی افزود: روند زمان به سود اسلام و جبهه حق است، اما شرط آن توکل بر خدا و طلب یاری از پروردگار است تا انسان را به خود واگذار نکند و همواره به سوی حق و عدالت هدایت فرماید.
وی با تقدیر از مجاهدتها و تلاشهای دلسوزان اسلام و انقلاب، گفت: وجود انسانهای مؤمن و پایبند به ارزشها، زمینهساز تحقق وعدههای الهی و حوادث بزرگ آخرالزمانی است.
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