به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از شعب حل اختلاف شهرستان سلسله، بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیتهای مردمی در حلوفصل دعاوی تأکید کرد.
وی با تقدیر از عملکرد مثبت این شعب، اعلام کرد: خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد از پروندههای قابل سازش ارجاع شده به حل اختلاف شهرستان سلسله به صلح و سازش منجر شده است که این آمار نشاندهنده عملکرد موفق در نهادینهسازی فرهنگ گذشت در این منطقه است.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بهضرورت هوشمندسازی خدمات قضایی، افزود: یکی از دستاوردهای مهم دادگستری این شهرستان، حذف کامل پروندههای کاغذی است؛ بهگونهای که در دو سال اخیر تمامی فرایندهای رسیدگی، ثبت و بایگانی پروندهها در شعب حل اختلاف سلسله بهصورت تمام الکترونیک انجام شده است.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: حرکت در مسیر دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری، از اولویتهای مهم دستگاه قضا است و شهرستان سلسله در این زمینه الگو و پیشرو بوده که این امر موجب ارتقای سرعت و دقت در رسیدگیها و افزایش رضایتمندی مردم شده است.
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