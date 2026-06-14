احمدرضا ساتیاروند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه شهرک گلخانهای «واشیان» بهعنوان یکی از طرحهای پیشران بخش کشاورزی، پس از طی مراحل اداری و تعیین پیمانکار، هماکنون در آستانه امضای قرارداد است و بهزودی وارد فاز اجرایی میشود.
وی به اهمیت این پروژه در شرایط کمآبی منطقه اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت توسعه کشتهای گلخانهای یک ضرورت اجتنابناپذیر برای آینده کشاورزی شهرستان است و شهرک گلخانهای واشیان میتواند نقطه عطفی در تغییر الگوی تولید و افزایش بهرهوری منابع آب باشد.
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، گفت: در شرایطی که محدودیت منابع آبی به یکی از چالشهای اصلی بخش کشاورزی تبدیل شده، توسعه گلخانهها بهعنوان یک راهکار علمی و پایدار، امکان تولید چندبرابری محصول با مصرف آب کمتر را فراهم میکند و این موضوع نقش مهمی در امنیت غذایی و پایداری تولید دارد.
ساتیاروند، افزود: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، زمینه را برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی و توسعه صنایع وابسته نیز فراهم خواهد کرد و میتواند پلدختر را به یکی از قطبهای تولیدات گلخانهای در استان تبدیل کند.
وی یادآور شد: شهرک گلخانهای «واشیان» تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک تغییر راهبردی در نگاه به کشاورزی منطقه است؛ تغییری که میتواند آینده تولید را از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی دانشبنیان و کممصرف سوق دهد.
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