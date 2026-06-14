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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

هاشمی: حمایت مردم و رهبری مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است

هاشمی: حمایت مردم و رهبری مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی حمایت مردم و رهبری را مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی دانست و گفت: رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته، وحدت مردم و تبعیت از ولایت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه ۵۱ شهید اهل سنت خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان امنیت و شهدای اهل سنت، اظهار کرد: شهدای اهل سنت و شیعه متعلق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و برای عزت و سربلندی این سرزمین جان خود را فدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای تداوم و حفظ خود هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است، افزود: دشمن علاوه بر جنگ نظامی، با ترور بیش از ۱۷ هزار نفر و تلاش برای ایجاد ناامنی و تجزیه‌طلبی، به دنبال تضعیف انسجام ملی بوده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در مناطق مرزی و اهل سنت، بیان کرد: بصیرت و هوشیاری مردم، به ویژه برادران و خواهران اهل سنت، همه این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

هاشمی با تأکید بر اینکه وحدت مردم و تبعیت از ولایت مهم‌ترین عامل موفقیت جمهوری اسلامی بوده است، گفت: در کنار اقتدار نیروهای مسلح و توان اطلاعاتی و امنیتی کشور، نعمت رهبری و حمایت مردم بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در مقابله با تهدیدات دشمن، بیان کرد: ترویج این فرهنگ، بهترین راهکار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جنگ ترکیبی دشمن است.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت برگزاری یادواره‌های شهدا تأکید کرد و افزود: این مراسم‌ها علاوه بر تکریم مقام شهدا، تلنگری برای مسئولان و جامعه در مسیر خدمت صادقانه و حرکت در مسیر آرمان‌های شهدا است.

هاشمی خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا به جایگاهی از اقتدار رسیده که چشم امید آزادگان جهان است.

کد مطلب 6859827

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