به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، ظهر یکشنبه، در همایش سراسری تجلیل از برقبانهای فعال حوزه تست، بازرسی و تعویض کنتور، قرائت کنتور، وصول مطالبات، نصب کنتور و جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارزها، به تشریح ظرفیتهای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران پرداخت.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار داشت: شرکتهای توزیع، پیشخوان صنعت برق کشور هستند و نقش مهمی در ارائه خدمات مستمر به مشترکان بر عهده دارند.
وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با ۲۷ هزار کیلومتر شبکه تحت پوشش، ۸۹ پست عمومی ۶۳ کیلوولت و ۹۸۰ فیدر، به حدود ۳ میلیون مشترک خدماترسانی میکند.
محمودی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق، بهویژه سیمبانان و برقبانان، تصریح کرد: این نیروها در حفظ پایداری شبکه برق بهویژه در شرایط سخت و بحرانی نقش مؤثری ایفا کردهاند.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: برقبانان و سیمبانان در روزهای دشوار و شرایط بحرانی با روحیه جهادی و ازخودگذشتگی در میدان خدمت حضور داشتند و برای حفظ پایداری شبکه برق تلاش کردند.
وی بر اهمیت نقش نیروهای عملیاتی صنعت برق در تأمین برق پایدار تأکید کرد و گفت: استمرار خدماترسانی مطلوب به مشترکان، حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان این حوزه در بخشهای مختلف است.
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