کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی عصر دوشنبه در حاشیه اجرای دومین طرح مهتاب در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این مانورها با هدف مدیریت و کاهش تلفات انرژی برق،عدالت در توزیع انرژی، حفاظت از حقوق مشترکان قانون‌مدار، مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از برق و ارتقای پایداری شبکه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت ۲۷ گروه عملیاتی در این مانور اظهار داشت: در جریان اجرای این برنامه، ۱۶ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) از یک منزل مسکونی در شهر یاسوج کشف و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در مانور امروز، ۶۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری، ۶۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۷ دستگاه شمارشگر نصب شد. همچنین ۸۵ مورد تست و بازدید مشترکان بخش کشاورزی نیز توسط گروه‌های عملیاتی انجام گرفت.

وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تاکنون، ۷۱۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده، یک‌هزار و ۲۶۷ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۲۸۲ دستگاه شمارشگر در سطح استان نصب شده است.

روستایی تصریح کرد: طی این مدت، یک‌هزار و ۷۱۰ مورد بازدید و تست مشترکان بخش کشاورزی انجام شده و در حوزه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز نیز در مجموع ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مهتاب نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن مشترکان دارد، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح از محل جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و تعویض کنتورهای معیوب، تاکنون موجب بازگشت بیش از ۱۴.۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی به شبکه توزیع برق استان شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد افزود: این میزان انرژی معادل برق تولیدی یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی است که برای احداث آن حدود یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت مقابله با مصارف غیرمجاز و مدیریت تلفات انرژی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی از شهروندان خواست در شناسایی مصارف غیرمجاز برق و مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز با صنعت برق همکاری کنند.

روستایی گفت: هم‌استانی‌ها می‌توانند گزارش‌های مربوط به استفاده غیرمجاز از برق را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ و گزارش‌های مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ ثبت کنند.

وی تاکید کرد: برای گزارش‌هایی که منجر به کشف تخلف شود، مطابق ضوابط تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انتظامی و قضایی و همچنین مشارکت مردم در شناسایی تخلفات تأکید کرد: مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از برق و استخراج غیرقانونی رمزارزها به‌صورت مستمر در استان ادامه خواهد داشت و اجرای طرح ملی مهتاب نقش مؤثری در کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری شبکه، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین برق پایدار برای مشترکان ایفا می‌کند.