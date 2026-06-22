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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

۲۹ فیدر بحرانی شبکه توزیع برق استان تهران رفع عیب شد

۲۹ فیدر بحرانی شبکه توزیع برق استان تهران رفع عیب شد

تهران- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از تکمیل اجرای طرح سامان در استان خبر داد و گفت: ۲۹ فیدر بحرانی شبکه توزیع برق که دارای بیشترین میزان خاموشی بودند، به طور کامل رفع عیب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از تکمیل اجرای طرح ملی ساماندهی امور نگهداشت (سامان) در استان تهران خبر داد.

وی اظهار کرد: پیش از آغاز اجرای این طرح در بهمن‌ماه سال گذشته، ۲۹ فیدر بحرانی در سطح شهرستان‌های استان تهران شناسایی شده بود که در طول سال دست‌کم ۴۸ بار دچار قطعی حفاظتی شده بودند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: این فیدرها به دلیل میزان بالای خاموشی و تکرار حوادث، در اولویت اجرای طرح ملی سامان قرار گرفتند.

محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در قالب این طرح گفت: با اجرای برنامه‌های نگهداشت، اصلاح و رفع نواقص فنی، مشکلات فیدرهای شناسایی شده برطرف و تمامی ۲۹ فیدر بحرانی به طور کامل رفع عیب شدند.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی در استان تهران خواهد داشت.

کد مطلب 6867972

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