مصرف برق پایتخت ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حاشیه آیین تجلیل از برق‌بانان صنعت برق کشور و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره نحوه پایش، کنترل و کالیبراسیون کنتورهای هوشمند اظهار کرد: به‌زودی از نخستین مرکز راهبری هوشمند مدیریت مصرف مشترکان در شهر تهران رونمایی خواهد شد.

وی افزود: این مرکز به آخرین فناوری‌های روز مجهز شده و هم‌اکنون بیش از ۷۵۰ هزار کنتور هوشمند از طریق آن مدیریت و پایش می‌شود. برنامه‌ریزی شده است این تعداد در آینده نزدیک به یک میلیون و تا پایان سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به مزایای کنتورهای هوشمند گفت: اطلاعات مصرف به‌صورت برخط در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و علاوه بر آن، وضعیت بار مصرف و کیفیت توان شبکه نیز به‌طور مستمر رصد می‌شود. همچنین بخش عمده کنترل عملکرد کنتورها، شناسایی خطاها و فرآیندهای کالیبراسیون از طریق سامانه‌های نرم‌افزاری و هوشمند انجام می‌شود.

ناظریان با اشاره به گستردگی شبکه توزیع برق پایتخت اظهار کرد: در شهر تهران بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک برق وجود دارد که حدود ۱۲ درصد مشترکان برق کشور را شامل می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ هزار میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در تهران توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش مصرف را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: تنها در خردادماه نیز حدود ۵ درصد کاهش مصرف برق در پایتخت ثبت شده که بیانگر همراهی و صرفه‌جویی شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف انرژی است.

ناظریان با اشاره به نقش برق‌بانان و نیروهای خدمات مشترکان گفت: بیش از هزار نفر از نیروهای شرکت در حوزه مراقبت، کنترل انرژی، خدمات مشترکان و خدمات پس از فروش فعالیت دارند.

وی افزود: این نیروها در زمینه قرائت کنتورها، صدور صورتحساب، رسیدگی به درخواست‌های مشترکان و کنترل وضعیت مصرف برق فعالیت می‌کنند.

به گفته وی، سالانه بیش از ۵۰ میلیون صورتحساب برق در تهران صادر می‌شود و حدود ۷۵ میلیون پیامک اطلاع‌رسانی و صورتحساب الکترونیکی نیز برای مشترکان ارسال می‌شود.

ارائه ۷۰ خدمت غیرحضوری به مشترکان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۷۰ خدمت به‌صورت کاملاً غیرحضوری از طریق سامانه «برق من»، سامانه ۱۵۲۱، وب‌سایت شرکت و سایر بسترهای ارتباطی ارائه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، در مناطق ۲۲ گانه تهران خدمات بدون مرز اجرا شده و مشترکان می‌توانند بدون توجه به منطقه محل سکونت خود، خدمات مورد نیاز را از هر یک از واحدهای شرکت دریافت کنند.

ناظریان از تشدید نظارت بر مصرف‌های غیرمجاز برق خبر داد و گفت: با استفاده از سامانه‌های هوشمند، داده‌کاوی، بازدیدهای میدانی و رصدهای مستمر، تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهر تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: رصدخانه شبکه برق، سامانه‌های هوشمند و مرکز تحول دیجیتال شرکت نقش مهمی در شناسایی مصارف غیرمجاز و کنترل بار شبکه دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به رشد جمعیت و مهاجرت به استان تهران گفت: سالانه حدود ۲۵۰ هزار نفر به استان تهران مهاجرت می‌کنند که این موضوع می‌تواند بر مصرف برق و توسعه مصرف‌های غیرمجاز تأثیرگذار باشد.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه ویژه‌ای برای ساماندهی و کنترل مصارف غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای تدوین شده تا از افزایش تلفات شبکه جلوگیری شود.

ناظریان میزان تلفات شبکه برق تهران را حدود ۵.۶ درصد اعلام کرد و گفت: این شاخص در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت مطلوبی دارد، اما حتی کاهش نیم تا یک درصدی تلفات نیز صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی ایجاد می‌کند.

محدودسازی ۳۶۱ اداره پرمصرف در تهران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف برق در بخش اداری اظهار کرد: تا روز گذشته برق ۳۶۱ اداره و سازمان در تهران به دلیل رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف، محدود یا قطع شده است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت برخط از طریق سامانه‌های هوشمند پایش می‌شوند و در صورت بی‌توجهی به اخطارها، محدودیت‌های لازم برای آنها اعمال خواهد شد.

ناظریان همچنین از انتشار عمومی اسامی دستگاه‌های پرمصرف از ابتدای تیرماه خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت مولدهای اضطراری و خودتأمین در تهران گفت: مشترکان تجاری، صنعتی و اداری می‌توانند در ساعات اوج مصرف از مولدهای خود استفاده کنند و برق تولیدی آنها نیز توسط شرکت برق خریداری می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: برآورد می‌شود از این طریق حدود ۲۰۰ مگاوات به مدیریت بار شبکه کمک شود که معادل تأمین برق حدود ۲۰۰ هزار خانوار است.

شمال و مرکز تهران بیشترین مصرف برق را دارند

ناظریان در پاسخ به سؤال دیگری درباره الگوی مصرف برق در مناطق مختلف تهران گفت: بیشترین مصرف برق پایتخت مربوط به نوار شمالی و محدوده مرکزی شهر تهران است.

وی توضیح داد: در مناطق شمالی، بزرگ‌تر بودن واحدهای مسکونی موجب افزایش سرانه مصرف برق شده و در مرکز شهر نیز تمرکز بالای واحدهای تجاری عامل اصلی افزایش مصرف محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد مشترکان تهرانی زیر الگوی تعیین‌شده برق مصرف می‌کنند، گفت: تنها ۱۰ درصد مشترکان بیش از یک و نیم برابر الگو مصرف دارند اما همین گروه سهم قابل توجهی از مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار مشترک خانگی و تجاری پرمصرف از طریق سامانه‌های هوشمند محدود شده‌اند.

کاهش ۵ درصدی مصرف برق تهران معادل صرفه‌جویی ۱۲۵۰ میلیون کیلووات ساعت

ناظریان با اشاره به تأثیر صرفه‌جویی در مصرف برق گفت: اگر کاهش ۵ درصدی مصرف برق در تهران تا پایان فصل گرم ادامه یابد، بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی انرژی محقق خواهد شد.

وی افزود: این میزان صرفه‌جویی علاوه بر افزایش پایداری شبکه، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها خواهد داشت و معادل صدها میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان تأکید کرد: تداوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان مهم‌ترین عامل عبور موفق از اوج بار تابستان و حفظ پایداری شبکه برق پایتخت خواهد بود.