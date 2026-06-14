به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر یکشنبه در همایش فرمانداران استان کرمان با قدردانی از تلاش فرمانداران در مدیریت شهرستان‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار سال گذشته، اظهار کرد: انتظار استان از فرمانداران، ایجاد تحول محسوس در شهرستان‌هاست و این موضوع در ارزیابی عملکرد آنان نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی با تشریح ویژگی‌های فرماندار تحول‌گرا گفت: فرماندار باید اشراف کامل بر مسائل شهرستان داشته باشد، کمبودها، چالش‌ها و مشکلات حوزه‌های مختلف را شناسایی کند و از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای غلبه بر این مسائل بهره بگیرد.

وی ادامه داد: فرماندار تحول‌گرا باید آینده‌نگر و دارای چشم‌انداز توسعه باشد و اداره شهرستان صرفاً بر مبنای مسائل روزمره پیش نرود. به گفته طالبی، فرمانداران باید اهداف چهار تا ۱۰ ساله شهرستان‌ها را مشخص کرده و میزان تحقق آن‌ها را به‌طور مستمر ارزیابی کنند.

طالبی بر شناسایی و فعال‌سازی مزیت‌های رقابتی شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: تعریف و پیگیری پروژه‌های ماندگار و تحول‌آفرین از مهم‌ترین وظایف فرمانداران است و برخی شهرستان‌ها در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده‌اند.

وی مسئله‌شناسی و اولویت‌بندی را از دیگر الزامات مدیریت شهرستان‌ها دانست و اظهار کرد: فرمانداران باید میان مسائل اصلی و فرعی تمایز قائل شوند، برای مسائل کلان شهرستان مسئول، زمان‌بندی و شاخص تعیین کنند و روند اجرای آن‌ها را به‌صورت مستمر رصد کنند.

استاندار کرمان با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور گفت: برخی شهرستان‌ها در تشکیل شوراهای محله و فعال‌سازی محلات و روستاها عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما در برخی شهرستان‌ها توجه کافی به این موضوع نشده است.

وی افزود: مردم باید شریک اداره جامعه باشند و فرمانداران باید از ظرفیت شوراهای محله، نخبگان، خیرین و تشکل‌های مردمی برای افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی استفاده کنند.

طالبی، همچنین بر ضرورت حضور میدانی و در دسترس بودن فرمانداران تأکید کرد و گفت: فرمانداری که پاسخگوی مردم نباشد و تماس‌های مردمی یا سرمایه‌گذاران را پاسخ ندهد، عملکرد قابل قبولی ندارد و مردم باید راه‌های ارتباطی مشخص و مؤثری با فرماندار داشته باشند.

وی سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین برنامه تحولی استان کرمان دانست و اظهار کرد: فرماندار باید نخستین حامی سرمایه‌گذار در شهرستان باشد، موانع اداری را رفع کند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی و جذب سرمایه را از شاخص‌های اصلی عملکرد خود بداند.

استاندار کرمان افزود: موضوع سرمایه‌گذاری همچنان اولویت نخست استان است و فرمانداران باید برای معرفی ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران نقش فعال ایفا کنند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم را از دیگر وظایف فرمانداران عنوان کرد و گفت: فرماندار باید از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها جلوگیری کرده و تعامل و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرستان را تقویت کند.

طالبی، با تأکید بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده اظهار کرد: تصمیمات مدیریتی باید بر اساس آمار، اطلاعات و تحقیقات اتخاذ و فعالیت‌ها نیز بر مبنای شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مدیریت شوند.

وی همچنین بر شفافیت عملکرد، پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها و حمایت از ایده‌های نو تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری برای توسعه شهرستان‌ها استفاده کنند.

استاندار کرمان نتیجه‌گرایی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران دانست و افزود: تعداد جلسات و مکاتبات اداری نمی‌تواند معیار موفقیت باشد و آنچه اهمیت دارد، نتایج حاصل از اقدامات و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده است.