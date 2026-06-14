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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

استاندار کرمان: فرماندار تحول‌گرا باید آینده‌نگر و نتیجه‌محور باشد

استاندار کرمان: فرماندار تحول‌گرا باید آینده‌نگر و نتیجه‌محور باشد

کرمان- استاندار کرمان با تأکید بر لزوم تحول در مدیریت شهرستان‌ها گفت: فرماندار باید آینده‌نگر، مسئله‌شناس، پاسخگو و حامی سرمایه‌گذاری باشد تا اداره شهرستان از حالت روزمرگی خارج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر یکشنبه در همایش فرمانداران استان کرمان با قدردانی از تلاش فرمانداران در مدیریت شهرستان‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار سال گذشته، اظهار کرد: انتظار استان از فرمانداران، ایجاد تحول محسوس در شهرستان‌هاست و این موضوع در ارزیابی عملکرد آنان نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی با تشریح ویژگی‌های فرماندار تحول‌گرا گفت: فرماندار باید اشراف کامل بر مسائل شهرستان داشته باشد، کمبودها، چالش‌ها و مشکلات حوزه‌های مختلف را شناسایی کند و از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای غلبه بر این مسائل بهره بگیرد.

وی ادامه داد: فرماندار تحول‌گرا باید آینده‌نگر و دارای چشم‌انداز توسعه باشد و اداره شهرستان صرفاً بر مبنای مسائل روزمره پیش نرود. به گفته طالبی، فرمانداران باید اهداف چهار تا ۱۰ ساله شهرستان‌ها را مشخص کرده و میزان تحقق آن‌ها را به‌طور مستمر ارزیابی کنند.

طالبی بر شناسایی و فعال‌سازی مزیت‌های رقابتی شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: تعریف و پیگیری پروژه‌های ماندگار و تحول‌آفرین از مهم‌ترین وظایف فرمانداران است و برخی شهرستان‌ها در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده‌اند.

وی مسئله‌شناسی و اولویت‌بندی را از دیگر الزامات مدیریت شهرستان‌ها دانست و اظهار کرد: فرمانداران باید میان مسائل اصلی و فرعی تمایز قائل شوند، برای مسائل کلان شهرستان مسئول، زمان‌بندی و شاخص تعیین کنند و روند اجرای آن‌ها را به‌صورت مستمر رصد کنند.

استاندار کرمان با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور گفت: برخی شهرستان‌ها در تشکیل شوراهای محله و فعال‌سازی محلات و روستاها عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما در برخی شهرستان‌ها توجه کافی به این موضوع نشده است.

وی افزود: مردم باید شریک اداره جامعه باشند و فرمانداران باید از ظرفیت شوراهای محله، نخبگان، خیرین و تشکل‌های مردمی برای افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی استفاده کنند.

طالبی، همچنین بر ضرورت حضور میدانی و در دسترس بودن فرمانداران تأکید کرد و گفت: فرمانداری که پاسخگوی مردم نباشد و تماس‌های مردمی یا سرمایه‌گذاران را پاسخ ندهد، عملکرد قابل قبولی ندارد و مردم باید راه‌های ارتباطی مشخص و مؤثری با فرماندار داشته باشند.

وی سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین برنامه تحولی استان کرمان دانست و اظهار کرد: فرماندار باید نخستین حامی سرمایه‌گذار در شهرستان باشد، موانع اداری را رفع کند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی و جذب سرمایه را از شاخص‌های اصلی عملکرد خود بداند.

استاندار کرمان افزود: موضوع سرمایه‌گذاری همچنان اولویت نخست استان است و فرمانداران باید برای معرفی ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران نقش فعال ایفا کنند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم را از دیگر وظایف فرمانداران عنوان کرد و گفت: فرماندار باید از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها جلوگیری کرده و تعامل و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرستان را تقویت کند.

طالبی، با تأکید بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده اظهار کرد: تصمیمات مدیریتی باید بر اساس آمار، اطلاعات و تحقیقات اتخاذ و فعالیت‌ها نیز بر مبنای شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مدیریت شوند.

وی همچنین بر شفافیت عملکرد، پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها و حمایت از ایده‌های نو تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری برای توسعه شهرستان‌ها استفاده کنند.

استاندار کرمان نتیجه‌گرایی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران دانست و افزود: تعداد جلسات و مکاتبات اداری نمی‌تواند معیار موفقیت باشد و آنچه اهمیت دارد، نتایج حاصل از اقدامات و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده است.

کد مطلب 6859846

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