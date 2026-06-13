به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان، با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق منابع مالی، بر لزوم رعایت انضباط مالی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مدیران باید از هزینههای غیرضروری، تشریفاتی و کماثر پرهیز کنند، اظهار داشت: منابع محدود دولتی باید دقیقاً در راستای مأموریتهای اصلی و اولویتدار دستگاهها هزینه شود.
استاندار کرمان همچنین مدیریت مصرف انرژی را به عنوان یکی از تأکیدات اصلی دولت، از وظایف مهم دستگاههای اجرایی برشمرد و خواستار اتخاذ برنامههای مشخص برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شد.
تأکید بر دولت الکترونیک و حذف فرآیندهای زائد
طالبی، در بخش دیگری از سخنان خود، بهرهگیری از ابزارها و فناوریهای نوین و توسعه دولت الکترونیک را راهکاری اساسی برای حذف فرآیندهای زائد و کاهش مراجعات حضوری مردم دانست.
به گفته وی، موفقیت مدیران در مدیریت منابع، صرفهجویی و ارتقای بهرهوری، از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد آنان در سال جاری خواهد بود.
رکوردشکنی در جذب اوراق مالی با رویکرد تعاملی
استاندار کرمان همچنین با اشاره به موفقیت استان کرمان در حوزه جذب اعتبارات گفت: در حالی که سهمیه استان کرمان در بخش جذب اوراق مالی دو همت بوده، با تلاشهای صورت گرفته موفق به جذب چهار همت اعتبار شدهایم.
وی تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از این موفقیت، حاصل تعامل سازنده با دستگاههای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل فرآیندها بوده است.
طالبی، خطاب به مدیران تأکید کرد: مدیران نباید دستگاههای نظارتی را مانعی در مسیر جذب اعتبار تلقی کنند، بلکه باید از فضای هماهنگی و تعامل موجود، برای افزایش منابع و اعتبارات استان به بهترین شکل بهره ببرند.
انتقاد از ضعف در پیگیری اعتبارات ملی
مقام عالی دولت در استان کرمان با ابراز انتقاد از کمرنگ بودن برخی پیگیریهای ملی توسط مدیران دستگاههای اجرایی گفت: در بسیاری از موارد، استانداری پیش از مدیران استانی برای حل مسائل دستگاهها در سطح وزارتخانهها و سازمانهای ملی اقدام کرده است.
وی از مدیران خواست پیگیری مسائل استان در سطوح عالی کشور را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند و از ظرفیت استانداری و معاونان استاندار برای همراهی در این مسیر استفاده کنند.
هشدار جدی نسبت به تأخیر در اجرای پروژهها
طالبی، با هشدار نسبت به جذب و هزینهکرد اعتبارات تأکید کرد: در جذب اعتبارات ذرهای تعلل و تأخیر پذیرفتنی نیست و تأخیر در اجرای پروژهها و جذب اعتبارات، بهویژه در شرایط تورمی کنونی، موجب کاهش اثربخشی منابع و خسارت به بیتالمال میشود و مدیرانی که در این زمینه تعلل کنند، در ساختار مدیریتی استان جایگاهی نخواهند داشت.
استاندار کرمان همچنین از مدیران خواست در صورت مواجهه با هرگونه مانع در مسیر اجرای پروژهها یا جذب اعتبارات، موضوع را برای پیگیریهای بعدی به استانداری منعکس کنند و با حضور مستمر در تهران و ارتباط مداوم با مسئولان ملی و وزارتخانهها، سهم استان را برای توسعه و خدمت به مردم مطالبه نمایند.
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