به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در مراسم امضای تفاهمنامه ایجاد بسترهای همکاری مشترک میان صندوقهای پژوهش و فناوری استانهای یزد و کرمان، این توافق را نقطه عطفی در روابط دو استان دانست و ابراز امیدواری کرد که نتایج ملموسی از این تعامل حاصل شود.
وی با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی اقتصاد دانشبنیان، افزود: هرچه این گفتمان در سطح جامعه فراگیرتر شود، میزان همراهی و مشارکت دستگاهها و مجموعههای مختلف افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: برای بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم صنایع بزرگ استان از جمله گلگهر، مس، گهرزمین و صنایع خودروسازی، ضروری است که ادبیات اقتصاد دانشبنیان در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد.
طالبی، با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان کرمان و یزد، بر اشتراکات گسترده در حوزههای زیرساختی نظیر معدن و فولاد تأکید کرد و گفت: بسیاری از چالشها و فرصتهای مجموعههایی مانند گلگهر و چادرملو یا صنایع فولادی دو استان مشترک است که این امر میتواند بستر اجرای پروژههای مشترک و حمایتهای متقابل را فراهم کند.
وی همچنین با یادآوری سوابق تاریخی همکاریهای دو استان و اشاره به کتاب «تعاملات مشترک یزد و کرمان» اثر دکتر علی گلابزاده، خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد دانشبنیان میتواند جلوهای نوین و مدرن به این پیوندهای تاریخی ببخشد.
استاندار کرمان با ابراز امیدواری از تعامل میان پارکهای علم و فناوری و صندوقهای پژوهش دو استان، تأکید کرد: این همکاریها باید زمینهساز رویدادهای مشترکی باشد که در تاریخ توسعه دو استان ماندگار شود.
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