  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

طالبی: عمومیت یافتن اقتصاد دانش‌بنیان، کلید همراهی مجموعه‌هاست

طالبی: عمومیت یافتن اقتصاد دانش‌بنیان، کلید همراهی مجموعه‌هاست

کرمان- استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت توسعه گفتمان اقتصاد دانش‌بنیان گفت: اگر گفتمان اقتصاد دانش‌بنیان در جامعه عمومیت پیدا کند، همراهی مجموعه‌های مختلف نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه ایجاد بسترهای همکاری مشترک میان صندوق‌های پژوهش و فناوری استان‌های یزد و کرمان، این توافق را نقطه عطفی در روابط دو استان دانست و ابراز امیدواری کرد که نتایج ملموسی از این تعامل حاصل شود.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: هرچه این گفتمان در سطح جامعه فراگیرتر شود، میزان همراهی و مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم صنایع بزرگ استان از جمله گل‌گهر، مس، گهرزمین و صنایع خودروسازی، ضروری است که ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد.

طالبی: عمومیت یافتن اقتصاد دانش‌بنیان، کلید همراهی مجموعه‌هاست

طالبی، با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان کرمان و یزد، بر اشتراکات گسترده در حوزه‌های زیرساختی نظیر معدن و فولاد تأکید کرد و گفت: بسیاری از چالش‌ها و فرصت‌های مجموعه‌هایی مانند گل‌گهر و چادرملو یا صنایع فولادی دو استان مشترک است که این امر می‌تواند بستر اجرای پروژه‌های مشترک و حمایت‌های متقابل را فراهم کند.

وی همچنین با یادآوری سوابق تاریخی همکاری‌های دو استان و اشاره به کتاب «تعاملات مشترک یزد و کرمان» اثر دکتر علی گلاب‌زاده، خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند جلوه‌ای نوین و مدرن به این پیوندهای تاریخی ببخشد.

استاندار کرمان با ابراز امیدواری از تعامل میان پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های پژوهش دو استان، تأکید کرد: این همکاری‌ها باید زمینه‌ساز رویدادهای مشترکی باشد که در تاریخ توسعه دو استان ماندگار شود.

کد مطلب 6888184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها