طالبی: تامین آب پایدار اولویت نخست استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری آبرسانی به ۶۶۴ روستای فاقد آب شرب پایدار در استان کرمان با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه، اظهار داشت: اجرای طرح آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار، بزرگترین و اثرگذارترین پروژه توسعه‌ای استان است که فصل جدیدی از عدالت، امید و کرامت را برای ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق روستایی کرمان فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر نقش حیاتی آب در سلامت و پایداری زندگی، افزود: تأمین آب پایدار، رونق اشتغال و آبادانی را به همراه دارد و جای تأسف است که بسیاری از این روستاها با وجود ظرفیت‌های کشور، تا امروز در انتظار دسترسی به آب شرب سالم مانده‌اند.

چالش‌های اقلیمی و ضرورت مدیریت منابع

استاندار کرمان با اشاره به وسعت ۱۱ درصدی این استان نسبت به کشور، یادآور شد: کرمان علی‌رغم توانمندی‌های عظیم اقتصادی، با محدودیت شدید منابع آبی مواجه است و تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های پیاپی، رشد جمعیت و توسعه بی‌رویه بخش‌های صنعت و معدن، ضرورت ایجاد منابع پایدار و مدیریت دقیق مصرف را دوچندان کرده است.

طالبی، در بخش دیگری از سخنان خود به معضل آب در مرکز استان اشاره کرد و گفت: متأسفانه پروژه خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان به دلیل عدم انجام تعهدات تأمین اعتبار از سوی بخش‌های مختلف، معطل مانده است.

وی ادامه داد: با این حال، با پایان لوله‌گذاری این خط در سال گذشته، امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم برای ایستگاه‌های پمپاژ، در تابستان جاری از این ظرفیت برای تأمین اضطراری آب شهر کرمان استفاده کنیم.

راهکارهای عبور از بحران آب

وی با اشاره به مصرف ۵ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان کرمان، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان ۵۰۰ میلیون مترمکعب از این میزان را بدون کاهش تولیدات کشاورزی و از طریق صرفه‌جویی، به سمت تأمین آب شرب هدایت کرد که این کار با وجود موانع قانونی، نیازمند ایجاد ظرفیت‌های حقوقی و زیرساختی است که در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه که طی دو سال اجرایی خواهد شد، با پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع ملی، استانی و مولدسازی، تنش آبی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را برطرف می‌کند.

همچنین طرح اضطراری آب شهر کرمان نیز با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان شامل حفر و تجهیز ۱۲ حلقه چاه و احداث خطوط انتقال برق و لوله در حال اجرا است.