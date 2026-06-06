طالبی: مدیریت مصرف انرژی، جهادی ملی جلوگیری از خاموشی بخش خانگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شنبه شب در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمان، مدیریت مصرف را با اهمیت دفاع از کشور برابر دانست و آن را ضرورتی برای حفظ امنیت ملی و اقتصادی قلمداد کرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی، اظهار داشت: در حال حاضر کشور با ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی در حوزه انرژی مواجه است، در حالی که مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی تنها به حدود ۴ هزار مگاوات میرسد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، احداث نیروگاههای حرارتی بزرگ و واحدهای تولیدی جدید به دلیل تحریمها و محدودیتهای اعتباری، با چالشهای جدی روبرو است.
استاندار کرمان با تبیین راهبرد مدیریت مصرف، تصریح کرد: اولویت اصلی، کاهش مصرف در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی است تا از فشار بر بخش خانگی پیشگیری شود.
وی افزود: با تداوم مدیریت مصرف و همکاری بخشهای مختلف، میتوان از اعمال برنامههای زمانبندی خاموشی در بخش خانگی جلوگیری کرد.
طالبی، با ابراز نگرانی نسبت به احتمال بروز بحران جدی در ماههای آتی، خاطرنشان کرد: عدم مدیریت صحیح مصرف میتواند منجر به فشار مضاعف بر واحدهای صنعتی و معدنی شود که پیامدهای جبرانناپذیری در حوزه تولید ملی، ارزآوری و اشتغال خواهد داشت.
وی مدیریت مصرف را نه به معنای ایجاد محدودیت، بلکه ابزاری برای برنامهریزی هوشمندانه جهت جبران عقبماندگیها در تأمین انرژی دانست.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به شعار سال جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی»، مدیریت مصرف انرژی را در چارچوب تحقق این شعار قرار داد و خواستار نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی در جامعه شد.
طالبی، با تأکید بر نقش استراتژیک استان کرمان در تأمین برق کشور، تولید انرژی در کرمان را مصداقی از «جهاد ملی» دانست و خاطرنشان کرد که ظرفیتهایی نظیر نیروگاه شهید سلیمانی در راستای تأمین نیازهای ملی و منافع کشور فعالیت میکنند.
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