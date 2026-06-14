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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

کلینیک تخصصی دیابت کودکان از ابتدای تیرماه پذیرای مراجعین بوشهری است

کلینیک تخصصی دیابت کودکان از ابتدای تیرماه پذیرای مراجعین بوشهری است

بوشهر- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: کلینیک تخصصی دیابت کودکان از ابتدای تیرماه سال جاری در بوشهر پذیرای مراجعین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کشاورز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بهبود کیفیت خدمات سلامت و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به مراقبت‌های تخصصی، کلینیک دیابت ویژه کودکان در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه (درمانگاه ملت) به زودی راه‌اندازی می‌ شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اهمیت مراقبت‌های چندجانبه از کودکان مبتلا به دیابت، اضافه کرد: افتتاح این کلینیک در راستای ارتقای سطح خدمات حوزه سلامت و ارائه مراقبت‌های تخصصی با تعرفه دولتی صورت گرفته است تا خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به دیابت، با کمترین چالش و با بهره‌گیری از دانش متخصصان، خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر افزود: این کلینیک که با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه مدیریت می‌شود، خدماتی نظیر ویزیت پزشک متخصص اطفال، مشاوره تغذیه و حضور روانشناس را به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این کلینیک از ابتدای تیرماه سال جاری، هر هفته صبح‌های یکشنبه پذیرای مراجعین خواهد بود.

کد مطلب 6859851

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