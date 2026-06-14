به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه و کنکور سراسری در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه خبر داد.
وی با اشاره به گستردگی برگزاری کنکور سراسری گفت: امسال حدود یک میلیون و ۸۰ هزار داوطلب در این آزمون شرکت خواهند کرد.
وزیر علوم همچنین با بیان اینکه تغییر زمان برگزاری کنکور بر تقویم آموزشی دانشگاهها تأثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: با توجه به زمانبندی جدید، به احتمال زیاد دانشجویان جدیدالورود از نیمسال دوم سال تحصیلی وارد دانشگاهها خواهند شد.
وزیرعلوم در بخش دیگری از سخنان خود از تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاهی خبر داد و گفت: تمامی امتحانات در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در همه مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آنها با مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید (رضوانالله تعالیعلیه)، تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.
وی افزود: برنامه زمانبندی جدید این آزمونها متعاقباً از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلام میشود
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