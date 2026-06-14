«حسینیه معلی» به حرم مطهر امام رضا (ع) رفت؛ پخش نوای حسینی از حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «حسینیه معلی» که در فصل جدید در حرم مطهر امام رضا (ع) ضبط و تصویربرداری شده است از این مکان مقدس پخش می شود.
این اولین بار است که بعد از چند فصل، برنامه در حرم مطهر امام رضا (ع) تولید و پخش می شود؛ اتفاقی که می تواند حالوهوای معنوی متفاوت تری به مراسم عزاداری و آئین های مرتبط با سوگواری امام حسین (ع) بدهد.
همچنین در این فصل، جمعی از ذاکران اهلبیت (ع) از جمله حاج سید مجید بنیفاطمه، حاج مهدی رسولی، حاج سیدرضا نریمانی، حجتالاسلام سیدحسین آقامیری و کربلایی امیر برومند در میز ذاکران حضور خواهند داشت و به مرثیهخوانی و بیان معارف حسینی میپردازند.
اجرای برنامه را هم مانند فصل های گذشته نجمالدین شریعتی مجری برنامه های معارفی تلویزیون بر عهده دارد.
برنامه «حسینیه معلی» در هر فصل با توجه به اتفاقات روز جامعه مهمانانی را هم دعوت کرده است و در فصل «مهدیه معلی» که همزمان با ایام شعبانیه پخش شد، به ادای دین به شهدای جنگ ۱۲ روزه پرداخت.
«حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خرداد، همزمان با شب نخست ماه محرم، روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
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