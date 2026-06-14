علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت پروژه کمربندی جنوبی قلعهنو اظهار داشت: این طرح از پروژههای مهم منطقه در جنوبشرق استان تهران است که میتواند نقش مؤثری در رفع گرههای ترافیکی محدوده قلعهنو ایفا کند.
وی افزود: این پروژه همچنان در حال اجراست و دستگاههای مسئول از جمله وزارت راه و سایر نهادهای مرتبط باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند تا هرچه سریعتر آثار و نتایج آن برای مردم قابل مشاهده باشد.
خزایی با بیان اینکه روند پیشرفت پروژه مطلوب ارزیابی میشود، تصریح کرد: انتظار میرود عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه یافته و در زمان مناسب به بهرهبرداری برسد.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در ادامه بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات مردمی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با اهتمام بیشتر برای حل مشکلات مردم در نقاط مختلف کشور بهویژه منطقه دیار ۱۵ خرداد تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: مردم این منطقه در مقاطع مختلف نقش مهمی در حمایت از انقلاب و کشور ایفا کردهاند و در مقابل، مسئولان نیز وظیفه دارند با ارائه خدمات مؤثرتر پاسخگوی مطالبات آنان باشند.
نظر شما