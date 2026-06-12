رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرحهای جدید آبرسانی در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و اظهار کرد: به منظور رفع مشکلات تأمین آب شرب و پاسخگویی به مطالبات مردم، احداث سه باب مخزن ذخیره آب در این شهرستان در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است.
وی با اشاره به بازدید میدانی از بخشهای قلعهشاهین و مرکزی شهرستان سرپلذهاب، افزود: در این بازدید که با حضور فرماندار شهرستان انجام شد، وضعیت آبرسانی مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نیازهای زیرساختی حوزه آب شرب و راهکارهای تسریع در اجرای پروژهها ارزیابی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آبرسانی از اولویتهای این شرکت است، تصریح کرد: با تأمین اعتبارات مورد نیاز و برنامهریزیهای انجام شده، سه مخزن ذخیره آب در شهرستان سرپلذهاب احداث خواهد شد که نقش مؤثری در افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و پایداری تأمین آب شرب منطقه دارد.
داودی همچنین از پیشرفت پروژه مجتمع آبرسانی روستاهای تپانی و رضالک خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان تیرماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و با تکمیل آن، شرایط تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای تحت پوشش به شکل قابل توجهی بهبود مییابد.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این مجتمع آبرسانی بخش مهمی از مطالبات ساکنان منطقه را در حوزه آب شرب پاسخ خواهد داد و زمینه ارتقای سطح خدماترسانی به روستاهای هدف را فراهم میکند.
مدیرعامل آبفای کرمانشاه با تأکید بر تداوم اجرای پروژههای زیرساختی در مناطق مختلف استان، خاطرنشان کرد: رفع مشکلات آبرسانی شهرستان سرپلذهاب با جدیت دنبال میشود و شرکت آب و فاضلاب استان تمام ظرفیتهای خود را برای افزایش کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم به کار گرفته است.
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