به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با حضور بازرس کل استان بوشهر، مدیران کل و معاونان دستگاه‌های اجرایی استان، ضمن تبریک سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع) و عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: امام موسی کاظم (ع) می‌فرمایند خداوند در روی زمین بندگانی دارد که در تأمین نیازهای مردم می‌کوشند و آنان در روز قیامت در امان خواهند بود؛ امیدواریم همه ما از پیروان واقعی مکتب اهل بیت (ع) باشیم.

وی با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر افزود: بیش از ۹۰ روز از مقاومت و حضور مردم در صحنه می‌گذرد؛ مردمی که با حضور خود تمامی برنامه‌ها و نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند. دشمن تصور می‌کرد با اقدامات نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند مردم را به خیابان‌ها بکشاند اما خیابان‌ها مملو از مردمی شد که برای دفاع از کشور، استقلال و عزت ایران اسلامی به میدان آمدند.

فرماندار دیر ادامه داد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند، مردم با هر سلیقه و گرایش سیاسی حول محور پرچم جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند. در این شرایط، تقسیم‌بندی‌های سیاسی معنا و مفهومی ندارد و همه برای دفاع از کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه هیچ فرد یا جریانی حق مصادره حضور مردم به نفع خود را ندارد، خاطرنشان کرد: مردم با همه دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی در صحنه حضور داشتند و همچنان در مواقع ضروری در کنار نظام و کشور خواهند بود.

سجادی با اشاره به ضرورت همدلی و همکاری برای عبور از مشکلات کشور گفت: در شرایط پس از جنگ، حل مسائل کشور تنها از عهده دولت برنمی‌آید و نیازمند وفاق، هم‌افزایی و هماهنگی میان همه قوا و دستگاه‌ها هستیم. همین جلسه نیز نمونه‌ای از وفاق و همکاری برای حل مشکلات مردم است.

وی تصریح کرد: مدیریت مناسب سران قوا، دولت چهاردهم و شجاعت نیروهای مسلح موجب شد مردم از تماشاگران منفعل به بازیگران فعال عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شوند و نقش مؤثری در حل مسائل کشور ایفا کنند.

لزوم مدیریت مصرف انرژی

فرماندار دیر با اشاره به موضوع مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: مردم در حوزه بهینه‌سازی مصرف آب، برق و گاز نقش مهمی دارند و باید همه در این زمینه مشارکت کنیم. در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و ظرفیت این نیروگاه‌ها از ابتدای دولت چهاردهم رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: در دوران جنگ اخیر، با وجود حملات دشمن به برخی زیرساخت‌های کشور، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی، سوخت و مایحتاج عمومی مردم ایجاد نشد و مدیریت مناسبی در این زمینه صورت گرفت.

سجادی خاطرنشان کرد: در حالی که برخی زیرساخت‌های نظامی و بندری منطقه هدف حمله قرار گرفته بود، مردم بدون هیچ‌گونه مشکل سوخت مورد نیاز خود را دریافت می‌کردند و هیچ صف طولانی برای بنزین و گازوئیل در سطح شهرستان و استان شکل نگرفت.

وی نقش رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی را در این شرایط بسیار مهم دانست و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف، به‌موقع، امیدآفرین و وحدت‌بخش باید در دستور کار قرار گیرد و مدیران نیز از نقدهای منصفانه و دلسوزانه استقبال کنند.

فرماندار دیر در ادامه با اشاره به برخی مطالبات مردم شهرستان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد مالکیت است. برخی از این اراضی از دهه ۶۰ میان مردم توزیع شده اما هنوز اسناد رسمی آن‌ها صادر نشده است و انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های مسئول این مشکل قدیمی برطرف شود.

وی افزود: شیرینی حل این مشکلات برای مردم گاه از اجرای پروژه‌های چند ده میلیارد تومانی نیز بیشتر است و باید برای رفع دغدغه‌های چند دهه‌ای مردم اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد.

سجادی همچنین به ظرفیت‌های توسعه‌ای شهرستان در حوزه شیلات اشاره کرد و گفت: در بخشی از اراضی مستعد منطقه، با واگذاری حدود ۲ هزار هکتار زمین به بخش شیلات، امکان ایجاد بیش از ۵ هزار فرصت شغلی، راه‌اندازی حدود ۴۰۰ مزرعه و ارزآوری قابل توجه برای کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست، شیلات و پیگیری مسئولان استانی، امیدواریم این مطالبه قدیمی نیز به نتیجه برسد و زمینه رونق اقتصادی و اشتغال منطقه فراهم شود.

واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن هرچه سریع‌تر به متقاضیان واگذار شود

فرماندار دیر درباره طرح نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: مردم انتظار دارند واحدهای مسکونی هرچه سریع‌تر به متقاضیان واگذار شود و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری، زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه‌ها تکمیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه جاده وفاق اشاره کرد و گفت: این پروژه از مطالبات مهم مردم شهرستان است که عملیات اجرایی آن آغاز شده اما به دلیل برخی مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی و آثار جنگ، روند اجرا با وقفه مواجه شده است.

سجادی افزود: برای این پروژه بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی در نظر گرفته شده و با پیگیری استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی، تلاش می‌شود مشکلات پیمانکار برطرف و عملیات اجرایی پروژه مجدداً از سر گرفته شود.

فرماندار دیر در پایان با قدردانی از حضور بازرس کل استان بوشهر، مدیران کل و مسئولان حاضر در جلسه ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام شده، مطالبات و خواسته‌های مردم شهرستان دیر در حوزه‌های مختلف به نتیجه مطلوب برسد.