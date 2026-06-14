به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری ظهر امروز یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات تیم مدیریت دانشگاه در سال گذشته تنوع منبع بودجه و درآمد بوده است که انتظار داریم سرپرست جدید معاونت آن را با گستردگی بیشتری ادامه دهد.

جذب بی‌رویه نیروهای شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

وی با اشاره به افزایش سرانه جاری دانشگاه به میزان ۴۸ درصد در سال گذشته، اظهار کرد: افزایش سرانه جاری یکی از رویکردهای مهم دانشگاه است که با حضور سرپرست جدید معاونت توسعه آن را تداوم خواهیم داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین به برخی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه توسعه طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: اصلاح چارت سازمانی به‌ویژه در بیمارستان‌ها یکی از برنامه‌های موفق دانشگاه بود که امیدواریم منجر به جذب اعتبار و نیروی انسانی جدید در این بخش خواهد بود.

امیری، جذب بی‌رویه نیروهای شرکتی را یکی از معضلات دانشگاه در ادوار گذشته برشمرد و عنوان کرد: ما روال جذب نیرو را به شرایط مناسب از طریق آزمون استخدامی و تعریف ردیف بودجه‌ای بازگرداندیم.

وی افزود: جذب نیروی شرکتی هزینه‌های سرسام‌آوری را به منابع درآمدی دانشگاه وارد می‌کند.

تحویل موقت بیمارستان‌های «نیایش» و «گهر»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت‌های عمرانی دانشگاه اشاره کرد و گفت: سه پروژه بزرگ بیمارستانی، ساخت ۵۹ خانه بهداشت و تکمیل پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت مهم‌ترین اهداف عمرانی دانشگاه هستند.

امیری، اظهار کرد: انتظار داریم با روند ساخت موجود، بیمارستان‌های «نیایش» و «گهر» دورود تا پایان سال جاری تحویل موقت شوند.

وی در مورد بیمارستان «رازی» کوهدشت عنوان کرد: توقع داریم این پروژه نیز در سال آینده تحویل موقت شود.

پرداخت معوقات پرسنلی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ساخت ۵۹ خانه بهداشت را از توافقات با وزارت بهداشت برای تأمین هزینه ساخت برشمرد و افزود: سرپرست معاونت توسعه می‌بایست این برنامه را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

امیری در خصوص پرداخت مطالبات پرسنلی به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم حوزه توسعه، گفت: معوقات پرسنلی را به حدود شش ماه رساندیم؛ اما انتظار داریم با پیگیری معاون جدید به سه ماه برسانیم.

وی افزایش حقوق اعضای غیر هیئت‌علمی دانشگاه را باتوجه‌به وضعیت تورم کشور غیرمنصفانه دانست و گفت: جزو اولین دانشگاه‌هایی بودیم که خواستار اصلاح این موضوع شدیم و به‌صورت ویژه آن را پیگیری می‌کنیم.

«حواشی» یکی از معضلات علوم پزشکی لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراسم حواشی را یکی از مهم‌ترین معضلات استان در مسیر خدمت‌رسانی برشمرد و ادامه داد: از زمان انتصاب سرپرست موقت معاونت توسعه متأسفانه بی‌تقوایی‌هایی در فضای مجازی ایجاد شد که مایه تأسف است.

امیری، تصریح کرد: برخی از افراد در فضای مجازی سعی داشتند فضایی ایجاد کنند که تغییر سرپرست معاونت توسعه با فشار رسانه‌ای آنها بوده است.

وی افزود: این در شرایطی است که ما از همان ابلاغ اول سرپرست سابق معاونت توسعه در متن صدور ابلاغ عنوان کردیم که با حفظ سمت مسئولیت ابلاغ می‌شود که خود نشان‌دهنده موقت بودن آن می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: متأسفانه اقدامات این‌گونه افراد به‌ویژه در فضای مجازی چیزی به جز تشویش اذهان و ایجاد بی‌انگیزگی و اخلال در مسیر خدمت‌رسانی را به دنبال نخواهد داشت.