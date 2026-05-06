به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مورگان استنلی روز دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) با انتشار یادداشتی اعلام کرد که در پی افت شدید واردات بنزین و تغییر در تولید پالایشگاههای آمریکا و در نتیجه محدودیت در عرضه، ذخیرهسازیهای بنزین این کشور بهشدت در حال کاهش است و در فصل تابستان به پایینترین سطح خود میرسد.
تحلیلگران این بانک پیشبینی میکنند که ذخیرهسازی بنزین آمریکا تا پایان ماه اوت به حدود ۱۹۸ میلیون بشکه کاهش یابد که پایینتر از سطح دوران شوک انرژی در سال ۲۰۲۲ و پایینترین حد برای این زمان از سال است.
کاهش ذخیرهسازیها در حالی رخ میدهد که شوک ناشی از عرضه جهانی نفت بهدلیل اختلال تردد از تنگه هرمز بیشازپیش بازارهای بنزین آمریکا را تحتتأثیر قرار داده است.
این بانک آمریکایی اعلام کرد که واردات بنزین آمریکا در هفته منتهی به دهم آوریل (۲۱ فروردین) به پایینترین سطح هفتگی خود رسید و واردات این کشور از اروپا در ماه مه همچنان بسیار کمتر از ۳ تا ۴ میلیون بشکه خواهد بود.
مورگان استنلی در این یادداشت میافزاید: عملکرد پالایشگاهها محدودیت عرضه را تشدید کرده است، زیرا پالایشگاههای آمریکا بهدلیل حاشیه سود بیشتر حاصل از فرآوردههای میانتقطیر، همچنان تولید گازوئیل و سوخت جت را به بنزین ترجیح میدهند.
این نهاد مالی همچنین اعلام کرد که صادرات بنزین آمریکا فشار بیشتری را بر بازار وارد کرده است، زیرا صادرات این کشور در ماه آوریل همچنان در سطوح بالا ادامه داشته و بیشتر از مقدار سال گذشته بوده است. تقاضای بنزین از سوی کشورهای آمریکای لاتین، بهویژه مکزیک، و بخشهایی از اروپا هم همچنان منابع انرژی ایالات متحده را کاهش میدهد.
بنا بر اعلام مورگان استنلی، قیمتگذاریهای کنونی بازتاب بخش زیادی از محدودیت عرضه است، بهطوری که حاشیه سود بنزین در ماه ژوئیه حدود ۳۵ دلار برای هر بشکه دادوستد میشود که نزدیک به قیمت ۴۰ دلاری پیشبینیشده این بانک آمریکایی برای هر بشکه است.
تحلیلگران مورگان استنلی همچنین خطرات پیرامون این چشمانداز را بهطور کلی متعادل میدانند و پیشبینی میکنند با تداوم خطرهای ژئوپلیتیک در تنگه هرمز، افزایش ۱۰ تا ۱۵ دلاری سود حاشیهای را برای هر بشکه شاهد هستیم که در این صورت حاشیه سود به سطوح مشاهدهشده در سال ۲۰۲۲ بازمیگردد.
در نقطه مقابل، افزایش سریعتر واردات، کاهش تنشهای ژئوپلیتیک یا نشانههایی از اختلال در تقاضا میتواند بهسرعت حاشیه سود را کاهش دهد.
