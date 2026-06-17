پخش زنده عزاداری دهه اول محرم از «رواق کشوردوست»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن دهه اول ماه محرم، شبکه افق سیما با تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های مذهبی، آئینی و عزاداری، همراه مخاطبان در این ایام است.

برنامه «سربراه» با اجرای مهدی اعرابی و با حضور کارشناسان مذهبی، مداحان و شاعران اهل‌بیت (ع)، هر شب ساعت یک بامداد به صورت زنده از کربلای معلی روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «دلنوا» با محوریت پخش مداحی به درخواست مخاطبان، در شب‌های دهه محرم از شبکه افق پخش می‌شود و فضایی معنوی برای علاقه‌مندان به مراثی اهل‌بیت (ع) فراهم می‌کند.

از دیگر برنامه‌های این ایام می‌توان به پخش زنده مراسم عزاداری از «رواق کشوردوست» اشاره کرد که هر شب در دهه اول محرم از شبکه افق به صورت مستقیم پوشش داده می‌شود. همچنین مراسم «چهارپایه‌خوانی» امامزاده چیذر با مداحی محمود کریمی، هر روز در دهه اول محرم به صورت زنده از شبکه افق پخش می‌شود.

بازپخش ویژه‌برنامه «معلی» نیز در شب‌های دهه اول محرم در جدول پخش شبکه افق قرار گرفته است. پخش مراسم عزاداری هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان با مداحی سیدرضا نریمانی نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این ایام است که در دهه اول محرم از شبکه افق پخش می‌شود.