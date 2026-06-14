به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسماعیلی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۸ سالن سینماهای آذربایجانغربی با اشاره به پیشینه سینما در آذربایجان غربی، بر نقش بیبدیل این هنر-صنعت در تحقق توسعه پایدار فرهنگی تأکید کرد و گفت: سینما امروز فراتر از یک ابزار سرگرمی، یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه فرهنگی، تقویت هویت ملی و حتی قدرت نرم در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
وی با بیان اینکه این اهمیت در استانهای مرزی همچون آذربایجان غربی دوچندان میشود، افزود: متأسفانه در حال حاضر استان با ۱۹ سالن سینمای فعال، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد؛ در حالی که در دهههای ۳۰ و ۴۰ خورشیدی، شهر ارومیه با جمعیت ۱۲۰ هزار نفر دارای هفتاد و چهار صندلی سینما بود. این کاهش چشمگیر، ضرورت توجه جدی به عدالت فرهنگی را آشکار میکند.
معاون سازمان سینمایی کشور با اشاره به مصوبه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر برای داشتن سینما، خوشبختانه افتتاح سینما در شهر ماکو را گامی مثبت در این مسیر ارزیابی کرد و اظهار داشت: سینما در استان مرزی میتواند به معرفی قومیتها، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی و نمایش داشتههای فرهنگی کشور کمک شایانی کند.
اسماعیلی با یادآوری ایام محرم، به تأثیر عمیق آثار سینمایی و سریالهای مرتبط با این حوزه اشاره کرد و گفت: نباید از نقش برجسته سینما در ترویج معارف دینی و فرهنگی غافل شد.
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