به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از اجرای عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه در قالب «مانور سراسری طرح ملی سامان» در روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

این مانور با هدف افزایش پایداری شبکه‌های برق، ارتقای قابلیت اطمینان تأسیسات و همچنین آمادگی هرچه بیشتر برای گذر موفق از پیک بار مصرف انرژی در تابستان پیش رو اجرا می‌شود.

در این اطلاعیه از مشترکان برق خواسته شده است با توجه به جدول زمان‌بندی و محدوده‌های درج‌شده، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و برای اطلاع از جزئیات خاموشی‌های احتمالی، اطلاعیه منتشرشده را مشاهده کنند.

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد همچنین از همراهی، صبوری و همکاری مشترکان در اجرای این برنامه قدردانی کرده و تأکید کرده است که این اقدامات با هدف بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و حفظ پایداری شبکه برق در فصل گرما انجام می‌شود