به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد بهمنظور افزایش پایداری شبکههای برق و انجام تعمیرات و بهسازی تأسیسات برقرسانی، امکان اعمال محدودیت موقت برق در برخی مناطق استان و در ساعات اعلامشده وجود دارد.
بر اساس این اطلاعیه، این برنامه در قالب مانور سراسری «طرح ملی سامان» اجرا میشود و هدف از آن، آمادهسازی و تقویت شبکه برق برای تأمین برق پایدار در روزهای گرم سال عنوان شده است.
در این اطلاعیه از مشترکان برق خواسته شده است با توجه به جدول زمانبندی و محدودههای درجشده، برنامهریزی لازم را انجام دهند و برای اطلاع از جزئیات خاموشیهای احتمالی، اطلاعیه منتشرشده را مشاهده کنند.
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد همچنین از همراهی، صبوری و همکاری مشترکان در اجرای این برنامه قدردانی کرده و تأکید کرده است که این اقدامات با هدف بهبود کیفیت خدمترسانی و حفظ پایداری شبکه برق در فصل گرما انجام میشود.
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