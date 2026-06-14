منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در انبار ضایعات یک واحد تولیدی نمد واقع در منطقه صنعتی دولت‌آباد در محور حبیب‌آباد به اصفهان رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند و هم‌اکنون در حال عملیات اطفای حریق هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مشاهده دود در بخش‌هایی از شمال شهر اصفهان، گفت: دود مشاهده‌شده در این محدوده ناشی از همین حادثه است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع حادثه و میزان خسارات احتمالی پس از مهار کامل آتش اعلام خواهد شد.