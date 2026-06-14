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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

حریق در انبار ضایعات یک واحد تولیدی نمد در منطقه صنعتی دولت‌آباد

حریق در انبار ضایعات یک واحد تولیدی نمد در منطقه صنعتی دولت‌آباد

اصفهان -مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع حریق در انبار ضایعات یک واحد تولیدی نمد درمنطقه صنعتی دولت‌آباد خبر داد و گفت:تیم‌های آتش‌نشانی برای مهار آتش به محل حادثه اعزام شده‌اند.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در انبار ضایعات یک واحد تولیدی نمد واقع در منطقه صنعتی دولت‌آباد در محور حبیب‌آباد به اصفهان رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند و هم‌اکنون در حال عملیات اطفای حریق هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مشاهده دود در بخش‌هایی از شمال شهر اصفهان، گفت: دود مشاهده‌شده در این محدوده ناشی از همین حادثه است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع حادثه و میزان خسارات احتمالی پس از مهار کامل آتش اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6860018

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