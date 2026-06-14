به گزارش خبرنگار مهر، بهنام طالبی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف امروز در نشست خبری رویداد ملی استارت اپی مبتنی بر هوش مصنوعی اظهار کرد: رویداد استارتاپی نواتک بستری مسئلهمحور برای تبدیل ایدههای برتر به کسبوکارهای نوآورانه است. این رویداد با تمرکز بر حل چالشهای واقعی صنعت در حوزههای کلیدی فناوری مالی، سلامت، کشاورزی، گردشگری و امنیت مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار شده است.
مسیر توسعه ایده تا محصول در رویداد استارتاپی نواتک
طالبی با تشریح فرآیند این رویداد افزود: تیمهای برتر پس از عبور از فیلترهای فنی و مراحل تیمسازی، وارد یک دوره فشرده یکهفتهای توسعه محصول میشوند تا تحت نظارت منتورهای تخصصی، ایده خود را به یک MVP (محصول اولیه قابل عرضه) تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: هدف نهایی رویداد کاهش ریسک سرمایهگذاری از طریق غربالگری دقیق تیمهای نخبه و ارائه خروجیهای مستند در رویداد Demo Day است که اوایل تیرماه برگزار میشود؛ جایی که تیمهای منتخب فرصت جذب سرمایه و ورود به بازار را پیدا میکنند.
مشارکت ۱۵ دانشگاه کشور در رویداد ملی استارتاپی
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به حضور تیمهای دانشگاهی در این رویداد گفت: در این دوره، تیمهایی از ۱۵ دانشگاه کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای کشور حضور دارند.
نقش فناوری و اکوسیستم نوآوری در حمایت از استارتاپها
طالبی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای حمایتی این رویداد اظهار کرد: فناوری و زیرساختهای نوآوری در کنار تیمها قرار دارند تا امکان استقرار در زیستبوم نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف فراهم شود.
وی افزود: دسترسی به شبکه منتورها، تسهیلات سرمایهگذاری و خدمات تخصصی از جمله مزیتهای اصلی این اکوسیستم برای تیمهای شرکتکننده است.
ایجاد تیمهای فناور در سالهای اخیر نزولی بوده است
وی ادامه داد: در کشور روند ایجاد تیمهای فناور در سالهای اخیر متأسفانه نزولی بوده است. اطلاعات دقیقتر این موضوع را میتواند وزارت علوم یا معاونت علمی ارائه کند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف افزود: برنامههایی از جنس نواتک دقیقاً برای پرداختن به همین موضوع طراحی شدهاند تا بتوانند به این چشمه توجه کنند.
وی افزود: آماری که ارائه شد واقعاً آمار ارزشمندی در سطح کشور است؛ حدود ۱۲۰۰ طرح، حدود ۲۰۰ طرح اولیه و در نهایت رسیدن به حدود ۳۰ و چند طرح که آماده سرمایهگذاری هستند.
طالبی ادامه داد: آنچه در این اکوسیستم مشاهده میشود این است که در کشور کمبود سرمایه برای سرمایهگذاری وجود ندارد؛ سرمایه و ابزارهای مختلف فراهم است، اما متأسفانه تیم خوب برای سرمایهگذاری کم است.
پیشنهاد وسوسه کننده کشورهای خارجی به نخبگان فناور
وی افزود: تیمی که مستعد سرمایهگذاری باشد در حال حاضر کم است. همانطور که مستحضر هستید، اطراف کشور پیشنهادهای وسوسهکنندهای برای جوانان و شرکتها مطرح میشود و با توجه به جذابیتهای ایجادشده، بخشی از نخبگان و شرکتها به آن سمت سوق داده میشوند.
وی تأکید کرد: برنامههایی از جنس نواتک برای این است که بتوانیم نخبگان را در کشور نگه داریم، از آنها حمایت کنیم و مسیر رشد و تعالی را در کنارشان تقویت کنیم.
طالبی با اشاره به نقش پارک علم و فناوری دانشگاه شریف گفت: پارک شریف به عنوان یک پلتفرم و مجموعهای که اکوسیستم نوآوری آن شکل گرفته و زنده و پویا است، به گونهای عمل میکند که چه ما در برنامه باشیم و چه نباشیم، مسیر خود را ادامه میدهد.
به گفته طالبی، هدف اصلی رویداد نواتک تبدیل ایدههای فناورانه به محصولات قابل سرمایهگذاری و اتصال آنها به بازار است؛ مسیری که با همکاری دانشگاهها، شتابدهندهها و بخش خصوصی در حال توسعه و تقویت است.
حمایت از ایدهها و صاحبان ایده در اکوسیستم نوآوری کشور
مسعود زندوکیلی مدیرعامل گروه فن آوا با تشریح اهداف این رویداد اظهار کرد: نواتک بستری برای شناسایی، ارزیابی و حمایت از ایدهها و صاحبان ایده در اکوسیستم نوآوری کشور است؛ بستری که تلاش میکند فاصله میان ایده تا محصول تجاری را کاهش داده و مسیر تبدیل نوآوری به کسبوکار را هموار سازد.
وی با تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری هدفمند در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: اقتصاد کشور در مسیر تحول خود نیازمند توجه جدی به ایدهها و فناوریهای نوآورانه است؛ بهویژه ایدههایی که هنوز شناسایی نشدهاند اما ظرفیت تبدیل شدن به محصولات اثرگذار و ارزشآفرین را دارند.
زندوکیلی با اشاره به تجربههای پیشین در این حوزه توضیح داد: در طراحی رویداد نواتک تلاش شده است زنجیرهای منسجم از مرحله شناسایی ایده تا تشکیل تیمهای منتورینگ تخصصی و در نهایت تبدیل ایده به محصول تجاری ایجاد شود.
به گفته وی، این رویداد صرفاً به جمعآوری ایدهها محدود نمیشود، بلکه هدف آن طراحی و ایجاد یک مسیر کامل برای تبدیل ایدههای خام به محصولات قابل عرضه در بازار است.
مدیرعامل گروه فن آوا با اشاره به استقبال از این رویداد اعلام کرد: از زمان آغاز برنامهریزی نواتک در یک سال گذشته، حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر در آن مشارکت کرده و ایدههای خود را ارائه دادهاند.
وی افزود: پس از ارزیابی اولیه، حدود ۲۰۰ ایده بهعنوان طرحهای برگزیده انتخاب شده و به مراحل بعدی راه یافتهاند.
زندوکیلی با تأکید بر اهمیت کار گروهی در موفقیت نوآوریها گفت: یکی از چالشهای جدی کشور، ضعف در تیمسازی است؛ چراکه بسیاری از ایدهها نه به دلیل ضعف ذاتی، بلکه به دلیل نداشتن یک تیم منسجم و کارآمد به نتیجه نمیرسند.
وی ادامه داد: در رویداد نواتک بستری فراهم شده است تا صاحبان ایده در کنار یکدیگر قرار گیرند، تیم تشکیل دهند و با همراهی منتورها و ارزیابان تخصصی، مسیر توسعه و تجاریسازی را طی کنند.
زیرساختهای موردنیاز در اختیار تیم ها قرار گرفته است
به گفته او، تاکنون ۴۰ تیم از میان ایدههای منتخب شکل گرفتهاند و زیرساختهای موردنیاز از جمله منابع پردازشی، GPU، CPU و سرورهای تخصصی در اختیار آنها قرار گرفته است. این تیمها اکنون در مرحله توسعه محصولات خود قرار دارند و در تلاش هستند نسخه اولیه محصولات را برای ارائه در رویداد نهایی آماده کنند.
زندوکیلی با اشاره به برنامههای پیشروی نواتک تصریح کرد: در رویداد پایانی (دمودی)، علاوه بر معرفی تیمهای برتر، تمامی تیمها به سرمایهگذاران متصل خواهند شد. هدف نهایی نواتک صرفاً ایجاد رقابت نیست، بلکه آغاز مسیر تجاریسازی ایدهها و تسهیل ورود آنها به بازار است.
زندوکیلی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش شده است ایدهها در این حوزهها شناسایی و گردآوری شوند و تیمهای برتر نیز مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند در حل مسائل واقعی کشور نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
شکلگیری نواتک؛ از تجربه مسابقات تا رویکرد استارتآپی در هوش مصنوعی
علی لطفی، دبیر رویداد استارتآپی مبتنی بر هوش مصنوعی نواتک با اشاره به آغاز برنامهریزی این رویداد از تابستان سال گذشته گفت: تجربه برگزاری مسابقات برنامهنویسی و هوش مصنوعی در سالهای گذشته، زمینه اولیه شکلگیری نواتک را فراهم کرد؛ رویدادهایی که عمدتاً با هدف شناسایی استعدادها و اتصال آنها به شرکتهای بزرگ برگزار میشدند.
وی افزود: با این حال، نگاه رویداد فراتر از جذب و استخدام نیروی انسانی در شرکتهاست و هدف اصلی آن، تبدیل استعدادهای پراکنده کشور به تیمهایی است که بتوانند محصول و کسبوکار مستقل ایجاد کنند.در دهه ۹۰ شرکتهای فناوری متعددی در کشور شکل گرفتند که برخی از آنها امروز به مجموعههای بزرگ تبدیل شدهاند. همین تجربه موجب شد برگزارکنندگان نواتک به جای تمرکز صرف بر شناسایی نیرو، بر حمایت از شکلگیری استارتآپها تمرکز کنند.
لطفی تصریح کرد: در این مسیر، علاوه بر تیم اجرایی، سرمایهگذاران و صاحبان مسئله نیز حضور دارند تا از تیمهای برگزیده حمایت کنند. بر همین اساس، حوزههای سلامت، کشاورزی، گردشگری و امنیت به عنوان اولویتهای سرمایهگذاری انتخاب شدهاند، هرچند امکان ارائه ایده در سایر حوزهها نیز وجود داشته است.
مشارکت گسترده و جذب بیش از ۱۲۰۰ شرکتکننده از سراسر کشور
وی با اشاره به روند برگزاری این رویداد اظهار کرد: این برنامه از زمستان سال گذشته بهصورت آنلاین آغاز شد و حدود ۱۲۰۰ نفر از سراسر کشور در قالب ۱۸۲ تیم در آن ثبتنام کردند. بخشی از شرکتکنندگان از پیش دارای تیم و ایده بودند و بخشی دیگر افراد مستعدی بودند که در فرآیند تیمسازی کنار هم قرار گرفتند. حتی با وجود شرایط دشوار و محدودیتهای ارتباطی، روند آموزش و ارتباط از طریق پیامرسانها ادامه یافت.
به گفته او، در نهایت ۱۴۷ ایده به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی فنی و کسبوکاری، ۴۰ تیم به مرحله توسعه محصول راه یافتند.
تنوع جغرافیایی و کاربردهای متنوع هوش مصنوعی در صنایع مختلف
لطفی با اشاره به وضعیت فعلی تیمها گفت: در حال حاضر ۳۳ تیم از ۱۲ استان کشور در رویداد فعال هستند و شرکتکنندگانی از دانشگاههایی مانند صنعتی شریف، فردوسی مشهد و سایر مراکز علمی در میان آنها حضور دارند.
وی افزود: ایدهها محدود به یک حوزه خاص نیستند؛ بهطور مثال برخی تیمها در حال توسعه راهکارهای مبتنی بر تحلیل داده و یادگیری ماشین برای بهبود تصمیمگیری در صنعت پخش هستند، برخی در حوزه گردشگری بر طراحی سفرهای هوشمند و شخصیسازیشده تمرکز دارند و گروههایی نیز در زمینه امنیت سایبری و تشخیص تهدیدها فعالیت میکنند.
طراحی دوره آموزشی ۸ هفتهای برای توسعه محصول و مدل کسبوکار
دبیر این رویداد استارتاپی با اشاره به برنامه توانمندسازی تیمها گفت: یک دوره آموزشی ۸ هفتهای برای شرکتکنندگان طراحی شده است که در آن ابتدا تحلیل بازار و رقبا آموزش داده میشود. سپس تیمها مدل کسبوکار خود را توسعه میدهند و در ادامه وارد مرحله طراحی فنی و معماری محصول میشوند. در مراحل پایانی نیز تلاش میشود محصولات به سطح نمونه اولیه برسند تا امکان ارائه به کاربران اولیه فراهم شود.
همچنین به گفته او، وبینارهای تخصصی در حوزههای کسبوکار، بازار و فناوری برای تیمها برگزار شده است.
منتورینگ تخصصی و زیرساختهای فنی برای تیمهای هوش مصنوعی
لطفی اظهار کرد: برای تیمها شبکهای از منتورها و مشاوران در حوزههای هوش مصنوعی، نرمافزار و کسبوکار ایجاد شده تا روند توسعه محصولات تسریع شود. علاوه بر این، زیرساختهای فنی مانند سرور و ماشینهای مجازی نیز در اختیار تیمها قرار گرفته است تا امکان توسعه و آزمایش محصولات فراهم شود.
نمونههای کاربردی از ایدههای هوش مصنوعی در حوزههای سلامت و کشاورزی
دبیر این رویداد با اشاره به برخی طرحهای ارائهشده گفت: در حوزه سلامت، یکی از تیمها پلتفرمی برای ساماندهی خدمات پرستاری سالمندان طراحی کرده که اطلاعات و سوابق پرستاران را در اختیار خانوادهها قرار میدهد. این تیم همچنین وارد بررسی ابعاد حقوقی و تعامل با وزارت بهداشت شده است.
وی افزود: در حوزه کشاورزی نیز طرحهایی برای تشخیص بیماری گیاهان با استفاده از تصویر و ارائه راهکار درمانی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده است.
اختتامیه رویداد و مسیر تجاریسازی استارتآپها
به گفته لطفی، اختتامیه این رویداد در ۱۶ تیرماه برگزار خواهد شد و تیمهای برتر فرصت ارائه مستقیم به سرمایهگذاران و فعالان اکوسیستم فناوری را خواهند داشت.
محمدباقر تبریزی، مدیرعامل مجموعه دانشبنیان کوئرا در نشست خبری رویداد نواتک با اشاره به تجربه برگزاری رویدادهای فناورانه و مسئلهمحور اظهار کرد: در رویدادهای قبلی تلاش میشد ضمن تمرکز بر حل یک مسئله مشخص برای سازمانها، توانمندسازی شرکتکنندگان نیز دنبال شود تا در پایان رویداد افرادی تربیت شوند که بتوانند وارد همان سازمانها شده و با مهارتهای خود به حل مسائل و حتی آغاز یک مسیر شغلی جدید کمک کنند.
وی افزود: در رویداد نواتک یک نوآوری مهم رخ داد و آن این بود که فرآیند رویداد صرفاً به حل مسئله محدود نشد، بلکه تلاش شد خروجی آن به تولید محصول و شکلگیری یک کسبوکار منجر شود.
تبریزی با اشاره به چالشهای اکوسیستم نوآوری کشور تصریح کرد: همانطور که پیشتر نیز مطرح شده، سرمایه و سرمایهگذار در کشور وجود دارد اما تیمهایی که بتوانند سرمایه را جذب کرده و کیفیت لازم برای پیشبرد یک کسبوکار را داشته باشند، کمتر هستند.
وی ادامه داد: در این رویداد تلاش شد گامی فراتر برداشته شود و افرادی که در حوزههای مختلف از جمله بازاریابی، توسعه محصول، مهارتهای فنی و هوش مصنوعی توانمندی دارند، در کنار یکدیگر قرار گیرند تا فرآیند شکلگیری یک کسبوکار واقعی را تجربه کنند.
مدیرعامل این مجموعه دانشبنیان بیان کرد: شکلگیری کسبوکار علاوه بر مهارتهای فنی و تخصصی، به مجموعهای از مهارتهای مکمل نیاز دارد و تمرکز این رویداد نیز بر همین موضوع بوده است تا تیمها بتوانند از مرحله ایده به سمت ایجاد یک کسبوکار حرکت کنند.
تبریزی افزود: آغاز برنامهریزی این رویداد به ماههای گذشته بازمیگردد و در زمانی که بسیاری از مجموعهها در مرحله مذاکره یا ارائه پیشنهاد همکاری فعالیتهای خود را متوقف کردند، مجموعه فناوا تصمیم گرفت با قدرت بیشتری این مسیر را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی نیز میتوان اقدامات اثرگذار انجام داد، اظهار کرد: گاهی در همین شرایط است که باید به سمت اجرای ایدهها و برنامههای جدید رفت تا زمینه انجام کارهای بزرگ فراهم شود.
مدیرعامل این مجموعه دانشبنیان کوئرا در ادامه با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد گفت: در ماههای اخیر کشور با چالشهایی مانند ناآرامیها، مشکلات اقتصادی و فشارهای مختلف روبهرو بوده، اما با این وجود بیش از ۱۲۰۰ نفر برای راهاندازی یک کسبوکار در این رویداد ثبتنام کردند.
وی تصریح کرد: در حالی که برخی استارتاپها و کسبوکارهای نوپا در چنین شرایطی با تردید مواجه میشوند یا حتی تیمهای خود را کوچک میکنند، حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر که با جدیت به دنبال تشکیل تیم، توسعه محصول و راهاندازی کسبوکار هستند، نشاندهنده امید جدی در میان جوانان و دانشجویان کشور است.
وی خاطرنشان کرد: این مشارکت گسترده برای شخص او نیز بسیار امیدبخش بوده و نشان میدهد که هنوز انگیزه و اراده جدی برای ایجاد کسبوکارهای نوآورانه در میان جوانان کشور وجود دارد.
مدیرعامل مجموعه دانشبنیان کوئرا در پایان ابراز امیدواری کرد که حمایت از تیمها پس از اختتامیه رویداد نیز ادامه یابد تا بتوان در سالهای آینده شاهد شکلگیری شرکتهای موفقی بود که مسیر رشد خود را از چنین برنامههایی آغاز کردهاند.
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