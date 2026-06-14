به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه نشست هماهنگی شورای معاونین و مدیران ستادی و شهرستانی جهاد کشاورزی لرستان با حضور نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست، اظهار داشت: از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این شورا می‌توان به بحث مزارع الگویی در سطح ملی پرداخت که می‌بایست شبکه‌ای جهت انتقال دانش از مراکز تحقیقاتی به مزارع تولیدی ایجاد شود.

وی افزود: در همین راستا مقرر شد در ۶۰ مزرعه زراعی در سطح استان، این موضوع با حضور تمام معاونت‌ها و مدیران کل اجرایی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح شده، بحث جلوگیری از آتش‌سوزی و مهار حریق بود که باتوجه‌به وضعیت حساس مراتع و مزارع به دلیل بارش‌های مناسب فصل بهار، همکاری همه‌جانبهٔ دستگاه‌ها را می‌طلبد.

صیادی در خصوص خرید تضمینی گندم، گفت: تمام تلاش ما بر این است که گندم را از کشاورزان خریداری و هزینه گندم را در زمان مقرر پیگیری کنیم تا کشاورزان هزینه محصول خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: هم‌زمان با هفته جهاد کشاورزی، در لرستان ۴۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان، اشتغال‌زایی ۳۶۷ نفر و بهره‌مندی ۶۶۰ خانوار، در زیر بخش‌های مختلف بخش کشاورزی استان از جمله آب‌وخاک، باغبانی و گلخانه، دام و طیور، منابع طبیعی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون، افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.