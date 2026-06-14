شهادت ۲۲۶ نخبه در دوران جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نریمانی هدف مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر از اعطای مدال «چهره ماندگار» به نخبگان شاهد و ایثارگر در دو سطح ملی و استانی خبر داد و این اقدام را تجلیل و تکریم مقام شامخ جامعه نخبگانی شاهد و ایثارگر عنوان کرد و گفت: علاوه بر حمایت‌های مادی و نظام پرداخت‌های تشویقی، امسال برای نخستین‌بار مدال چهره ماندگار نخبه شاهد و ایثارگر به برگزیدگان این حوزه اعطا می‌شود.

وی نخبگان، سرآمدان و استعدادهای برتر شاهد و ایثارگر را «پیشران و مؤلفه اصلی توسعه و پیشرفت کشور در دوران پس از جنگ» دانست و تصریح کرد: متأسفانه دشمنان کودک کش آمریکایی و صهیونیستی در دوران جنگ تحمیلی ۲۲۶ نفر از نخبگان علمی، پژوهشی، ورزشی و هنریِ غیرنظامی را به شهادت رساندند.

مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان شاهد و ایثارگر بر لزوم صیانت و حمایت عملی از نخبگان تأکید کرد و گفت: تجربیات جنگ‌های تحمیلی نشان داده است که دشمن برای ضربه زدن به نظام، نخبگان جامعه را هدف می‌گیرد؛ چرا که بستر پیشرفت و حکمرانیِ موفقِ هر کشوری، در گرو نقش‌آفرینی نخبگان است. از این‌رو، وظیفه داریم تمام ظرفیت‌های کشور را برای بهره‌گیری از توانمندی‌های این عزیزان به‌کار بگیریم.

گفتنی است نخستین اعطای مدال چهره ماندگار نخبه شاهد و ایثارگر در استان گیلان با اعطای مدال به آقایان پرفسور حامد موسوی‌ثابت، دکترای شیلات و زیست‌شناسی، و پرفسور عباس قاسم‌زاد، دکترای فیزیک هسته‌ای، آغاز خواهد شد.