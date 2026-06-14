به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی، ظهر یکشنبه در همایش مداحان و ستایشگران اهل‌بیت(ع) استان کرمان که به مناسبت فرارسیدن ماه محرم برگزار شد، با اشاره به جایگاه مداحی اظهار کرد: مداحی، جریانی اعجازگونه است که دل‌ها را زنده می‌کند و بسیاری از افراد روزی معنوی یک سال خود را در مراسم محرم دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور افزود: دهه محرم معنویت جامعه را تأمین می‌کند و ما با ذکر اباعبدالله الحسین(ع) نفس می‌کشیم.

وی با بیان اینکه خون اباعبدالله علیه‌السلام شور حسینی را طی ۱۴۰۰ سال در شرایط مختلف از جمله فقر و غنا، سرما و گرما و در دوران حکومت طاغوت حفظ کرده است، گفت: امروز پرچم اهل‌بیت علیهم‌السلام برافراشته است.

حجت‌الاسلام باباخانی، تصریح کرد: مداحان پرچم روضه و نوحه را برافراشته‌اند و در برابر باطل می‌ایستند و امسال این موضوع متفاوت‌تر است، زیرا همه حق در برابر همه باطل قرار گرفته است.

وی با اشاره به خاطراتی از شهیدان و فرماندهان انقلاب اسلامی، گفت: از دهه ۸۰ کشور برای مواجهه با آمریکا آماده شده بود و از فرماندهان خواسته شده بود طرح‌های خود را برای جنگ با آمریکا ارائه دهند و امروز بهتر می‌فهمیم چه افق بزرگی را از دست داده‌ایم.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور ادامه داد: امروز در حالی بزرگ‌ترین قدرت‌های دنیا در برابر ما ایستاده‌اند که ایران طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، به جایگاه قدرت اول منطقه رسیده و این جایگاه با ایستادگی و خون شهدا رقم خورده است.

وی با تأکید بر اینکه برتری ایران فقط به توان تسلیحاتی و موشکی محدود نیست، گفت: دشمن اکنون بیش از ۴۰۰ هواپیما از جمله سوخت‌رسان و جنگنده‌های F35 را برای مقابله با ایران به منطقه آورده است، اما قدرت ایستادگی مردم، قدرت برتر است.

حجت‌الاسلام باباخانی، در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن مداحان اظهار کرد: گاهی یک شعر می‌تواند ملتی را زنده و برانگیخته کند و امروز در فضای مذاکرات و مواجهات، دو آفت وجود دارد؛ نخست اینکه برخی تصور می‌کنند همه چیز طبق نظر رهبری است و مردم باید کنار بکشند، که این نگاه به معنای واگذاری همه مسئولیت‌ها به رهبری است.

وی افزود: نگاه دوم این است که گفته شود همه مسئولان خائن هستند و دست رهبری بسته است؛ این نگاه نیز به تضعیف جایگاه رهبری می‌انجامد و جریان‌هایی مانند گروهک فرقان نیز از همین جنس بودند.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور با تأکید بر ضرورت اعتماد به مسئولان همراه با مطالبه‌گری، گفت: توهین به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت مذاکره‌کننده که جان خود را کف دست گرفته و از حریم فکری انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند، قطعاً مخالف نظر رهبری است.

وی ادامه داد: رزمندگانی که در تونل‌ها روزها از خانواده خود دور بوده‌اند و شرایط سختی را تحمل کرده‌اند، می‌گویند از دولت ممنونیم؛ بنابراین ما نیز باید قدردان باشیم.

حجت‌الاسلام باباخانی در پایان با بیان اینکه باید از قوای سه‌گانه مطالبه‌گری داشت، اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها مانند کنترل گرانی عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم، اما باید مراقب باشیم در دو سوی افراط و تفریط قرار نگیریم و مداحان نیز در این زمینه نقش هدایت‌گر دارند.