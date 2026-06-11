مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان: شعارمحرم برخونخواهی وجان فدایی تأکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، صبح پنجشنبه در نشست خبری با تشریح برنامههای ماه محرم در استان کرمان گفت: شعار امسال ماه محرم با عنوان «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه واژه «خونخواه» در این شعار ناظر بر خونخواهی رهبر شهید و نخستین محرم بدون حضور فیزیکی ایشان است، افزود: این تعبیر همچنین به خونخواهی شهدای مدرسه میناب، شهدای نظامی و غیرنظامی و نیز برگرفته از فرهنگ خونخواهی حضرت سیدالشهدا(ع) است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: واژه «جانفدا» نیز برگرفته از یک پویش بینالمللی است که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته و با عبور از ۳۰ میلیون نفر، به عنوان یکی از بزرگترین حرکتهای مردمی برای دفاع از کشور ایران مطرح شده است.
به گفته وی، ترکیب این دو واژه، شعار محرم امسال را شکل داده است.
شهابی، با اشاره به ظرفیت بالای هیئات مذهبی در استان کرمان اظهار کرد: کرمان از استانهای پرهیئت کشور به شمار میرود و هیئات مذهبی بسیاری در آن فعال هستند، به گونه ای که در حال حاضر ۲ هزار و ۲۱ هیئت مذهبی ثبتشده و ۳ هزار و ۷۷۱ مداح دارای مجوز در استان کرمان فعالیت دارند.
وی همچنین از ثبت حدود ۱۷۰ ایستگاه صلواتی و موکب در استان کرمان خبر داد و افزود: آمار واقعی این مجموعهها بسیار بیشتر از این تعداد است و مسئولین این مواکب و ایستگاه های صلواتی لازم است در سامانه «سمپات» ثبت نام کنند تا ساماندهی لازم صورت گیرد.
به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان، بیشترین تعداد هیئات مذهبی این استان متعلق به شهرستان کرمان با ۴۴۰ هیئت است و پس از آن شهرستان رفسنجان با ۲۸۸ هیئت و شهرستان سیرجان با ۱۹۲ هیئت در رتبههای بعدی قرار دارند.
شهابی، درباره روضههای خانگی نیز گفت: برای این مراسم پروتکل خاصی تعریف نشده، اما سال گذشته حدود ۹۰۰ روضه خانگی در شهرستان کرمان از خدمات سازمان تبلیغات اسلامی بهرهمند شدند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان در ادامه با اشاره به برنامههای آموزشی پیش از آغاز محرم تصریح کرد: همایشهای مربوط به ماه محرم پس از عید غدیر و پیش از آغاز محرم، در قالب سه جلسه توجیهی استانی و شهرستانی برای سه گروه مسئولان هیئتهای مذهبی، مداحان و مبلغان برگزار میشود.
وی افزود: روز شنبه ۲۳ خردادماه، همایش مسئولان هیئات مذهبی استان کرمان در شهرستان بردسیر با حضور ۷۰۰ نفر برگزار میشود و روز ۲۴ خردادماه نیز همایش مداحان هیئات مذهبی با حضور ۵۰۰ نفر از مداحان استان در تالار احسان کرمان برپا خواهد شد.
شهابی، ادامه داد: در حال حاضر ۴ هزار و ۴۵۰ مبلغ خانم و آقا در سراسر استان کرمان فعالیتهای خود را در سامانه شمع ثبت می کنند و همچنین سال گذشته تعداد ۹۵۰ مبلغ و مبلغه و ۱۷ گروه تبلیغی از استانهای مختلف کشور به کرمان سفر کردند.
وی با تأکید بر اهمیت خط محتوایی مراسم عزاداری ماه محرم گفت: یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی، تعیین و ارائه خط محتوایی مراسم عزاداری این ماه است که در اختیار مداحان، مبلغان و مسئولان هیئات مذهبی قرار میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: این خط محتوایی، سکوی پرتابی است که روایت فتح برای روایت فتوحات جنگ و روایت جهاد، مبارزه و مقاومت است.
شهابی، ادامه داد: امسال ۱۲ آیه برای ۱۲ شب دهه اول محرم در نظر گرفته شده و در مدرسه شمع در بستر فضای مجازی نیز اساتید برجسته ملی، محتواهای این ایام را به صورت تصویری و مکتوب ارائه کردهاند.
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