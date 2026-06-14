به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رئیسی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک استاندار اصفهان و معاونان وی با اشاره به ریشه‌های کلان و ساختاری مسائل معیشتی و رفاهی جامعه، اظهار کرد: تورم یک مؤلفه کلان اقتصادی و فرابخشی است که تحت تأثیر متغیرهای متعدد در سطح ملی شکل می‌گیرد و اختصاص به یک جغرافیای خاص ندارد.

وی افزود: با وجود این شرایط، بر اساس آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی، استان اصفهان در تمامی زیرگروه‌های شاخص تورم، عملکرد قابل دفاع و درخشانی را ثبت کرده است.

عبور از تأمین مالی تورم‌زا؛ اصفهان پیشگام ابزارهای نوین

مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت چرخش راهبردی در نظام تأمین مالی تصریح کرد: تکیه مطلق بر تسهیلات مستقیم بانکی به دلیل ماهیت تورم‌زای آن، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: مدیریت اقتصادی استان اصفهان با درک این واقعیت، حرکت به سمت الگوهای مدرن تأمین مالی را در دستور کار قرار داده و به عنوان استان پیشرو در توسعه ابزارهای نوین از جمله بسترهای الکترونیکی، اوراق گام و کارت‌های اعتباری متصل به اوراق، اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: آمارهای عملکردی اصفهان در این حوزه، فاصله‌ای معنادار و چشمگیر با سایر استان‌های کشور دارد و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است.

نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در تحقق جهش سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با خطاب قرار دادن جامعه رسانه‌ای، به‌ویژه خبرنگاران و تحلیل‌گران حوزه اقتصاد، اظهار کرد: موفقیت کامل این ابزارهای نوین و تداوم رشد سرمایه‌گذاری در استان، مستلزم تبیین دقیق و معرفی صحیح این ظرفیت‌ها به فعالان بخش خصوصی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان تأکید کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود با جریان‌سازی حرفه‌ای و آگاهانه، مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان را در مسیر مهار تورم و تحقق جهش سرمایه‌گذاری یاری رسانند.

رئیسی گفت: تحقق این تحول ساختاری در گرو هم‌افزایی رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و مجموعه مدیریتی استان است و بدون گفتمان‌سازی مؤثر، ظرفیت‌های ایجادشده به بهره‌وری کامل نخواهد رسید.