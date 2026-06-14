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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

اصفهان برای عبور از نظام بانک‌محور تلاش می‌کند

اصفهان برای عبور از نظام بانک‌محور تلاش می‌کند

اصفهان- مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان بر ضرورت تغییر پارادایم اقتصادی از ساختارهای سنتی بانک‌محور به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رئیسی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک استاندار اصفهان و معاونان وی با اشاره به ریشه‌های کلان و ساختاری مسائل معیشتی و رفاهی جامعه، اظهار کرد: تورم یک مؤلفه کلان اقتصادی و فرابخشی است که تحت تأثیر متغیرهای متعدد در سطح ملی شکل می‌گیرد و اختصاص به یک جغرافیای خاص ندارد.

وی افزود: با وجود این شرایط، بر اساس آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی، استان اصفهان در تمامی زیرگروه‌های شاخص تورم، عملکرد قابل دفاع و درخشانی را ثبت کرده است.

عبور از تأمین مالی تورم‌زا؛ اصفهان پیشگام ابزارهای نوین

مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت چرخش راهبردی در نظام تأمین مالی تصریح کرد: تکیه مطلق بر تسهیلات مستقیم بانکی به دلیل ماهیت تورم‌زای آن، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: مدیریت اقتصادی استان اصفهان با درک این واقعیت، حرکت به سمت الگوهای مدرن تأمین مالی را در دستور کار قرار داده و به عنوان استان پیشرو در توسعه ابزارهای نوین از جمله بسترهای الکترونیکی، اوراق گام و کارت‌های اعتباری متصل به اوراق، اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: آمارهای عملکردی اصفهان در این حوزه، فاصله‌ای معنادار و چشمگیر با سایر استان‌های کشور دارد و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است.

نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در تحقق جهش سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با خطاب قرار دادن جامعه رسانه‌ای، به‌ویژه خبرنگاران و تحلیل‌گران حوزه اقتصاد، اظهار کرد: موفقیت کامل این ابزارهای نوین و تداوم رشد سرمایه‌گذاری در استان، مستلزم تبیین دقیق و معرفی صحیح این ظرفیت‌ها به فعالان بخش خصوصی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان تأکید کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود با جریان‌سازی حرفه‌ای و آگاهانه، مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان را در مسیر مهار تورم و تحقق جهش سرمایه‌گذاری یاری رسانند.

رئیسی گفت: تحقق این تحول ساختاری در گرو هم‌افزایی رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و مجموعه مدیریتی استان است و بدون گفتمان‌سازی مؤثر، ظرفیت‌های ایجادشده به بهره‌وری کامل نخواهد رسید.

کد مطلب 6860112

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