اقدام جهادی در فدراسیون هندبال صورت گرفت/ مشکلات تیم ملی فوتبال حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که بعدازظهر امروز ساختمان جدید اداری فدراسیون هندبال را افتتاح کرد در این مورد گفت: فضای اداری فدراسیون هندبال قدیمی و غیراستاندارد بود و از فرصت خسارتی که در جنگ آسیب دیده بودند، اقدام جهادی صورت گرفت و با صرف هزینه ۱۲ میلیارد تومانی محیط اداری بازسازی شد و شرایط مطلوبی پیدا کرد.

وزیر ورزش و جوانان در مورد حضور شطرنج در بازی های آسیایی ناگویا گفت: شطرنج در هانگژو برای ما مدال طلا گرفته بود و استاد بزرگان خوبی در این رشته داریم. با توجه به شرایطی که این رشته برای حضور در مسابقات جهانی دارد، ما کمک می کنیم که حضور قهرمانان تداوم داشته باشد. ما به کشورهای عضو شانگهای پیشنهاد کرده ایم که دو رشته تکواندو و شطرنج حضور داشته باشند.

احمد دنیامالی اشاره کوتاهی هم به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران قبل از برگزاری نخستین دیدار خود در رقابت های جام جهانی داشت و گفت: همین که پرواز بازیکنان تیم ملی سه ساعت جلو آمده اتفاق خوبی است. مشکلات تیم ملی هم تا حدود زیادی برطرف شده و امیدوارم ملی پوشان کشورمان موفق باشند.