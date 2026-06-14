به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد) در نشست خبری افتتاح نخستین مرکز رسانه حوزه بحران، با بیان اینکه بحث وام مسکن روستایی و مسکن محرومان، امسال علاوه بر روستاها، برای دهک‌های یک تا چهار در شهرها نیز قابل پرداخت است.

وی افزود: این تسهیلات با سقف ۵۰۰ میلیون تومان، کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود. از هفته گذشته، بانک‌های عامل که شامل ۷ بانک هستند، ابلاغ اجرای این طرح را دریافت کرده‌اند.

جودی بیان کرد: تاکنون از حدود ۲۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات ابلاغ‌شده، روند اجرایی آغاز شده و در روزهای ابتدایی اجرای طرح، بیش از چهار هزار نفر نفر به سیستم بانکی معرفی شده‌اند و بیش از ۲۰۰ قرارداد نیز به امضا رسیده است.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با تأکید بر اهمیت این طرح در تقویت و استحکام‌بخشی به واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهری گفت: این تسهیلات امکان بهره‌مندی خانوارهای فاقد مسکن در دهک‌های یک تا چهار را فراهم می‌کند. در این طرح، دولت بیش از یک میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات طی ۲۰ سال به شبکه بانکی پرداخت می‌کند که این موضوع زمینه همکاری گسترده بانک‌ها را فراهم کرده است.

وی در ادامه با اشاره به همکاری شبکه بانکی کشور اظهار کرد: بانک رفاه کارگران، بانک تجارت و بانک صادرات ابلاغیه اجرای طرح را دریافت کرده‌اند و سایر بانک‌ها نیز در حال تکمیل فرآیند ابلاغ هستند.

جودی با اشاره به به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان یادآور شد: در این حوزه بالغ بر ۹۲ هزار واحد مسکونی نیازمند تعمیر بودند که تاکنون حدود ۵۵ هزار واحد تعمیر و تکمیل شده است.

وی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده و مصوبات دولت نیز آماده ابلاغ است و به‌زودی عملیات اجرایی بازسازی واحدهای باقی‌مانده که نیاز به تعمیر اساسی دارند آغاز خواهد شد. همچنین هم‌اکنون نیز اقدامات اجرایی در برخی مناطق در حال انجام است.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به تسهیل روند صدور مجوزها تصریح کرد: صدور پروانه ساخت برای واحدهای تخریب‌شده به‌صورت رایگان انجام می‌شود و این موضوع نقش مؤثری در تسریع روند بازسازی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری صورت‌گرفته بر این اساس است که بازسازی واحدهای تعمیراتی تا پایان سال جاری به اتمام برسد و همچنین واحدهای احداثی نیز تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل و به بهره‌برداری برسند.