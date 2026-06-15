به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، اظهار کرد: بنیاد مسکن از همان روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ، به موضوع بازسازی ورود کرد. در حوادث و جنگها، بخش مردمی اعم از واحدهای مسکونی و تجاری دچار خسارت میشوند و بنیاد مسکن مسئولیت پیگیری و بازسازی این واحدها را بر عهده دارد.
وی افزود: البته دولت بازسازی شهر تهران و ۶ کلانشهر دیگر را بهصورت جداگانه تعریف کرد، زیرا این شهرداریها میتوانند از طریق برخی امتیازات و ظرفیتهای خود بخشی از هزینهها را تأمین کنند و در نتیجه بار مالی دولت کاهش یابد. در مجموع، بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی در ۴۰۷ شهر و روستا را بر عهده دارد. تاکنون ارزیابی ۱۳۵ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیبدیده انجام شده است.
خواجهدلویی بیان کرد: از مجموع این ۱۳۵ هزار واحد، حدود ۱۲۰ هزار واحد با خسارت به لوازم زندگی و تجهیزات معیشتی خانوارها مواجه شدهاند. همچنین نزدیک به ۹۵ هزار واحد مسکونی نیز از نظر ساختمانی آسیب دیدهاند؛ بخشی از این واحدها بهطور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد هستند و بخشی دیگر نیاز به تعمیر دارند.
وی با اشاره به دستهبندی واحدهای تعمیری گفت: در ارزیابیهای انجامشده، واحدهای نیازمند تعمیر در سه گروه قرار گرفتهاند. گروه نخست ساختمانهایی هستند که از نظر سازهای آسیب دیدهاند و نیاز به مقاومسازی دارند؛ این واحدها تا زمان تکمیل عملیات بازسازی قابل سکونت نیستند و مالکان باید همانند واحدهای احداثی، محل دیگری را برای اسکان موقت اجاره کنند.
رئیس بنیاد مسکن تصریح کرد: گروه دوم شامل واحدهایی است که به تعمیرات اساسی نیاز دارند اما از نظر سازهای مشکلی ندارند. گروه سوم نیز واحدهایی هستند که به تعمیرات عمده یا جزئی نیازمندند. تاکنون عملیات تعمیر حدود ۵۴ هزار واحد از مجموع واحدهای تعمیری در سه گروه یادشده، با همکاری بنیاد مسکن و مشارکت مردم به پایان رسیده و ساکنان این واحدها مجدداً در منازل خود مستقر شدهاند.
وی یادآور شد: در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ واحد در زمره واحدهای احداثی کامل قرار دارند. این واحدها نیازمند طراحی، صدور پروانه ساختمانی و ساخت مجدد از ابتدا هستند. همچنین هفته گذشته مصوبهای از ستاد مرکزی بازسازی کشور در خصوص میزان کمکهای مالی به مالکان واحدهای آسیبدیده دریافت شد. در این مدت نیز اقدامات مختلفی برای تسریع روند بازسازی انجام شده است.
خواجهدلویی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، برای واحدهایی که در شرایط فعلی امکان سکونت ندارند، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است. میزان این ودیعه بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده و در برخی مناطق خاص که هزینه اجاره مسکن بالاتر است، تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن ادامه داد: بخش عمده درخواستهای دریافت کمکهزینه ودیعه مسکن تاکنون انجام شده است. بانک مسکن بهعنوان بانک عامل اجرای این طرح تعیین شده و متقاضیان پس از معرفی از سوی بنیاد مسکن و ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه، به شعب تعیینشده مراجعه کرده و تسهیلات خود را دریافت میکنند؛ تاکنون حدود ۱.۳ همت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: موضوع دیگری که در دستور کار قرار دارد، تأمین لوازم معیشتی خانوارهای خسارتدیده است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، در ابتدا منابع لازم برای این بخش تخصیص نیافته بود و قرار بود وزارت صمت این مسئولیت را بر عهده بگیرد، اما حدود دو هفته قبل تصمیم گرفته شد که اجرای این مأموریت نیز به بنیاد مسکن واگذار شود.
خواجهدلویی بیان کرد: در همین راستا هماهنگیهایی با نهادهای انقلابی از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد تا در تأمین اقلام معیشتی مورد نیاز خانوارها مشارکت کنند که خوشبختانه این نهادها نیز همکاری لازم را پذیرفتند و اکنون مدیریت این فرآیند از طریق بنیاد مسکن در حال انجام است.
وی افزود: یک همت برای جبران خسارت لوازم ضروری زندگی، ۱.۵ همت نیز وام قرضالحسنه در نظر گرفته شده است. در مرحله نخست، بستهای شامل پنج قلم کالای اساسی برای خانوارهایی که لوازم خانگی خود را از دست دادهاند تعریف شده است.
خواجهدلویی تصریح کرد: این بسته شامل فرش ۹ متری، یخچال، تلویزیون رنگی ۴۰ اینچ، اجاق گاز و لوازم آشپزخانه است. البته در مواردی که تنها بخشی از لوازم خانوار آسیب دیده باشد، همان کالای مورد نیاز به افراد اختصاص داده میشود؛ به عنوان مثال اگر فقط یخچال یا تلویزیون از بین رفته باشد، همان قلم کالا تأمین خواهد شد.
وی یادآور شد: برخی از نهادهای همکار دارای ظرفیت تأمین و عرضه مستقیم لوازم خانگی هستند و اعلام کردهاند افراد معرفیشده میتوانند کالای مورد نیاز خود را انتخاب و دریافت کنند. برخی دیگر نیز منابع مالی را بهصورت اعتبار در اختیار خانوارها قرار میدهند تا مبلغ مربوطه به کارت آنان واریز شود.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: ارزش این بسته اضطراری شامل پنج قلم کالای اساسی، در گام نخست حدود ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. البته مبالغ نهایی بر اساس ارزیابی دقیق خسارات تعیین و پرداخت خواهد شد، اما هدف این است که خانوارها در شرایط اضطراری بتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۸ هزار و ۵۰۰ خانوار این حمایتها را دریافت کردهاند. دولت نیز حدود دو هفته قبل مصوب کرد که بنیاد مسکن مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده بگیرد و امیدواریم منابع مالی مورد نیاز در کنار اعتبارات بازسازی هرچه سریعتر تخصیص یابد.
خواجهدلویی در ادامه با اشاره به حمایتهای بلاعوض دولت برای بازسازی واحدهای خسارتدیده گفت: بر اساس مصوبه دولت، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای آسیبدیده، مبلغ ۲۵ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: این پرداخت بر مبنای کل زیربنای مفید و غیرمفید واحدها محاسبه میشود و تنها محدود به فضای مفید ساختمان نیست؛ بهطور مثال فضاهای مشاع و راهپله نیز در محاسبات لحاظ خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه این منابع هنوز به بنیاد مسکن تخصیص داده نشده است، اما پیشبینی میشود اعتبارات مربوطه طی امروز یا فردا پرداخت شود تا روند حمایت از خانوارهای خسارتدیده و بازسازی واحدهای آسیبدیده با سرعت بیشتری ادامه یابد.
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