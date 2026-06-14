به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه «ایران» یادبود شهدای دانش‌آموز میناب در بیرجند، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و شهدای والامقام کشور، اظهار کرد: پویش ملی «بساز مدرسه» پس از حادثه تلخ میناب با هدف مشارکت مردم در ساخت مدرسه‌ای به یاد شهدای دانش‌آموز این شهرستان شکل گرفت و با استقبال گسترده مردم سراسر کشور همراه شد.

وی با اشاره به مشارکت حدود دو میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه در این پویش افزود: مردم با کمک‌های خرد و کلان خود تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان برای احداث این مدرسه تأمین کرده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این فضای آموزشی به دلیل مشارکت مردم سراسر کشور «مدرسه ایران» نامگذاری شده است، گفت: این نام، نمادی از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همراهی ایرانیان در مسیر توسعه آموزش محسوب می‌شود.

کاظمی با قدردانی از حمایت‌های استاندار خراسان جنوبی در نهضت مدرسه‌سازی، بیان کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط موجود، توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان دنبال می‌شود که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در طرح‌های نهضت ملی مسکن، تأمین زیرساخت‌های آموزشی باید همزمان با احداث واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد، چرا که برخورداری از فضای آموزشی مناسب از مهم‌ترین مطالبات خانواده‌هاست.

وزیر آموزش و پرورش بر تقویت مشارکت‌های مردمی در حوزه مدرسه‌سازی تأکید کرد و گفت: ظرفیت پویش «بساز مدرسه» می‌تواند در خراسان جنوبی نیز برای توسعه عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد و زمینه‌ساز احداث مدارس بیشتری با مشارکت خیرین و مردم باشد.

کاظمی تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های آموزشی را ضروری دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی، پروژه‌های آموزشی را در اولویت تخصیص منابع قرار دهند تا دانش‌آموزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از فضاهای آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

وی ایجاد مجتمع‌های آموزشی را راهکاری مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از امکانات مشترکی همچون کتابخانه، سالن اجتماعات، آزمایشگاه و فضاهای ورزشی در قالب مجتمع‌های آموزشی، ضمن افزایش بهره‌وری، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها خواهد شد.