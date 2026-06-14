به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور، بر ضرورت تحرک بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب منابع مالی و اعتبارات ملی تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان شد.

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید فراتر از مصوبات سفر رئیس‌جمهور حرکت کنند و با تقویت ارتباطات خود با وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مرکزی و نمایندگان مجلس، سهم گلستان از اعتبارات ملی را افزایش دهند.

وی افزود: مسئولان موظف هستند در سطوح مختلف ملی و استانی، مطالبات و حقوق مردم را با جدیت پیگیری کنند و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای جذب منابع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بهره بگیرند.

استاندار گلستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آثار ناشی از تحریم‌ها، حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و گفت: در چنین شرایطی مدیران باید با شناسایی دقیق مسائل و چالش‌ها، برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای برنامه‌ها اقدام کنند.

طهماسبی مدیریت میدانی، پیگیری مستمر و حضور فعال در فرآیند حل مسائل را از الزامات موفقیت مدیران برشمرد و اظهار کرد: فرصت‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود نباید به دلیل کم‌تحرکی یا ضعف در پیگیری از دست برود.

وی همچنین از تلاش‌های انجام‌شده برای پیگیری برخی مسائل و پروژه‌های استان قدردانی کرد و از مسئولان حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی خواست با نظارت دقیق و مستمر، زمینه بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان از اعتبارات و منابع ملی را فراهم کنند.

استاندار گلستان تأکید کرد: توسعه استان نیازمند روحیه جهادی، تعامل سازنده با دستگاه‌های ملی و پیگیری مستمر مطالبات است و مدیران باید با تمام توان برای جذب منابع و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای گلستان تلاش کنند.