به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور، بر ضرورت تحرک بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی برای جذب منابع مالی و اعتبارات ملی تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتهای برنامه هفتم توسعه برای شتاببخشی به روند توسعه استان شد.
استاندار گلستان با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی و توسعهای استان، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید فراتر از مصوبات سفر رئیسجمهور حرکت کنند و با تقویت ارتباطات خود با وزارتخانهها، سازمانهای مرکزی و نمایندگان مجلس، سهم گلستان از اعتبارات ملی را افزایش دهند.
وی افزود: مسئولان موظف هستند در سطوح مختلف ملی و استانی، مطالبات و حقوق مردم را با جدیت پیگیری کنند و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای جذب منابع و اجرای طرحهای توسعهای بهره بگیرند.
استاندار گلستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آثار ناشی از تحریمها، حفظ کیفیت خدماترسانی به مردم را از اولویتهای اصلی دولت دانست و گفت: در چنین شرایطی مدیران باید با شناسایی دقیق مسائل و چالشها، برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای برنامهها اقدام کنند.
طهماسبی مدیریت میدانی، پیگیری مستمر و حضور فعال در فرآیند حل مسائل را از الزامات موفقیت مدیران برشمرد و اظهار کرد: فرصتهای قانونی و ظرفیتهای موجود نباید به دلیل کمتحرکی یا ضعف در پیگیری از دست برود.
وی همچنین از تلاشهای انجامشده برای پیگیری برخی مسائل و پروژههای استان قدردانی کرد و از مسئولان حوزه مدیریت و برنامهریزی خواست با نظارت دقیق و مستمر، زمینه بهرهمندی دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز آموزشی استان از اعتبارات و منابع ملی را فراهم کنند.
استاندار گلستان تأکید کرد: توسعه استان نیازمند روحیه جهادی، تعامل سازنده با دستگاههای ملی و پیگیری مستمر مطالبات است و مدیران باید با تمام توان برای جذب منابع و تحقق برنامههای توسعهای گلستان تلاش کنند.
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