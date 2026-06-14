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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

مدیران برای جذب اعتبارات ملی فراتر از مصوبات سفر رئیس‌جمهور عمل کنند

مدیران برای جذب اعتبارات ملی فراتر از مصوبات سفر رئیس‌جمهور عمل کنند

گرگان-استاندار گلستان گفت: مدیران باید با تقویت رایزنی‌ها و مطالبه‌گری، سهم استان از اعتبارات ملی را فراتر از مصوبات سفر رئیس‌جمهور افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور، بر ضرورت تحرک بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب منابع مالی و اعتبارات ملی تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان شد.

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید فراتر از مصوبات سفر رئیس‌جمهور حرکت کنند و با تقویت ارتباطات خود با وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مرکزی و نمایندگان مجلس، سهم گلستان از اعتبارات ملی را افزایش دهند.

وی افزود: مسئولان موظف هستند در سطوح مختلف ملی و استانی، مطالبات و حقوق مردم را با جدیت پیگیری کنند و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای جذب منابع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بهره بگیرند.

استاندار گلستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آثار ناشی از تحریم‌ها، حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و گفت: در چنین شرایطی مدیران باید با شناسایی دقیق مسائل و چالش‌ها، برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای برنامه‌ها اقدام کنند.

طهماسبی مدیریت میدانی، پیگیری مستمر و حضور فعال در فرآیند حل مسائل را از الزامات موفقیت مدیران برشمرد و اظهار کرد: فرصت‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود نباید به دلیل کم‌تحرکی یا ضعف در پیگیری از دست برود.

وی همچنین از تلاش‌های انجام‌شده برای پیگیری برخی مسائل و پروژه‌های استان قدردانی کرد و از مسئولان حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی خواست با نظارت دقیق و مستمر، زمینه بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان از اعتبارات و منابع ملی را فراهم کنند.

استاندار گلستان تأکید کرد: توسعه استان نیازمند روحیه جهادی، تعامل سازنده با دستگاه‌های ملی و پیگیری مستمر مطالبات است و مدیران باید با تمام توان برای جذب منابع و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای گلستان تلاش کنند.

کد مطلب 6860376

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